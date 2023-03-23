Бойцы бригады "Спартан" показали тренировки с новым оружием украинского производства (фото)

По данным МВД, гвардейцы приступили к освоению штурмовых винтовок Форт-221, которые являются лицензионной копией израильской штурмовой винтовки TAR-21.

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Бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" начали осваивать штурмовые винтовки украинского производства Форт-221. Фото тренировок гвардейцев были обнародованы на официальной странице Министерства внутренних дел Украины.

О преимуществах нового оружия рассказал боец бригады "Спартан" с позывным "Бизон", который ранее был актером кино и является многократным чемпионом и рекордсменом Украины по паверлифтингу.

"Это штурмовая винтовка украинского производства Форт-221, оружие второго эшелона. Используется при возникновении близкого контакта, чтобы мы могли подавить огнем противника. Наше основное оружие – это снайперские винтовки", — отметил гвардеец "Бизон".

Бойцы бригады "Спартан" осваивают Форт-221

Сообщается, что бойцы бригады "Спартан" интенсивно обучаются под наставничеством опытных инструкторов и офицеров. Добровольцы готовятся к штурмам городов, сельской и лесистой местностей.

Гвардейцы получают огневую, тактическую и инженерную подготовку, а также изучают основы тактической медицины. В ходе обучения бойцы осваивают автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и прочее вооружение.

С декабря 2022 года бригада "Спартан" воевала в Бахмуте и на данный момент продолжает вести боевые действия.

Отметим, что штурмовая винтовка калибра 5,56 × 45 мм Форт-221 является украинской лицензионной копией израильской штурмовой винтовки TAR-21, разработанной концерном Israel Military Industries.

Винтовка создана по схеме bullpup, что позволило существенно уменьшить ее габариты, не сокращая длину ствола.

Напомним, что по состоянию на 21 марта укомплектование подразделений "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг", "Лють", "Стальная граница" и "Азов" уже почти окончено.

Ранее, 6 марта, начальник боевой подготовки Нацгвардии подполковник Артем Зиновьев рассказал, что подготовка добровольцев "Гвардии наступления" длится около шести недель и состоит из трех этапов.