Позволяет обходить любые преграды: РФ существенно модернизировала ракеты х-101, — эксперт (видео)

Военный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что РФ не только модернизирует собственное вооружение, но и помогает с этим Северной Корее. Работу украинской ПВО это усложняет, но не делает невозможной.

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Об этом известно из комментария заместителя директора компании по производству РЭБ Анатолия Храпчинского в эфире "Вечер.LIVE" 22 апреля.

О модернизации ракет — с 2:49:13

Он подтвердил, что Россия существенно модифицирует свои ракеты.

"Например, Россия модифицировала ракету Х-59 до ракеты Х-69, увеличив радиус ее действия. Давайте заметим, что существенные изменения произошли в ракетах класса Х-101, Х-555, что позволило им избегать любых внешних препятствий", — проинформировал эксперт.

По словам Храпчинского, были наработки, которые позволили россиянам понять, что надо добавлять отдельные технические возможности.

"Та же самая баллистика. Корейская баллистика существенно улучшилась", — отметил он.

Эксперт уточнил, что это произошло благодаря сотрудничеству с российскими инженерами. Страны обменялись знаниями относительно вооружения.

"Пожалуй, самая большая проблема — это не наличие американских компонентов в корейских ракетах, а наличие интеллектуальной собственности российской", — подчеркнул он.

Храпчинский сообщил, что такое сотрудничество представляет наибольшую угрозу для азиатского региона и всего мира в целом.

В то же время эксперт заверил, что эти модернизации не делают невозможным эффективную работу ПВО, а усложняют ее. Информация о баллистических ракетах обрабатывается, и это позволяет Силам обороны адаптироваться к новым вызовам.

Напомним, бойцы ВСУ получили в бою трофейный китайский вариант автомата Калашникова — Type 56-1. Обозреватель оружия рассказал, что его качество соответствует цене.

21 апреля партизаны АТЕШ информировали, что российские оккупанты в Крыму начали массово перемещать технику и средства ПВО. Эти действия врага описали как не скоординированные и хаотичные.