"Люфтит" от нескольких выстрелов: оккупанты используют дешевые китайские аналоги АКМС (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины на Торецком направлении получили трофейный китайский вариант автомата Калашникова (АКМС) — автомат Type 56-1. Его отличает от оригинала закрытый корпус мушки и толщина фурнитуры, а качество изготовления соответствует низкой цене.

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Обзор трофейного автомата опубликован на YouTube-канале "Vlad Kalina. Об оружии".

"Если верить открытым источникам в интернете, то плюс-минус с войны во Вьетнаме и по сегодняшний день такое оружие продается каким-то образом, легально или нет, в пределах от 70 до 200 долларов за единицу", — говорит обозреватель.

По его словам, оружие было абсолютно новое и неповрежденное.

"Из основных отличий, которые можно увидеть сразу, если мы держим в руках китайский АКМ — это закрытый корпус мушки. В остальном это абсолютно обычный АКМ, который совершенно обычно стреляет патронами 7,62 мм", — отмечает ведущий канала.

Также бросаются в глаза иероглифы на ствольной коробке вместо привычных режимов ведения огня. Крышка коробки, вероятно, фрезерованная, а сама она штампованная и выглядит "массивнее" крышки советского автомата Калашникова со складным прикладом.

Кроме того, китайский образец от советского отличает толщина фурнитуры: цевья и пистолетной рукоятки. Затворная рама блестящая, на вид похоже, что она изготовлена из нержавеющей стали ручными инструментами, отмечает ведущий.

Во время испытания китайского автомата обозреватель отметил, что уже от нескольких выстрелов поршень начал "люфтить", поэтому более дешевый аналог автомата Калашникова и качество изготовления имеет соответствующее.

Напомним, росСМИ 21 апреля писали, что китайцы тайно вывозят бронежилеты из РФ и другую военную экипировку, чтобы изучить эти предметы и создать аналоги из более дешевых материалов.

Фокус 18 апреля писал о новой тактике российских войск, которые используют БПЛА для сброса на дороги специальных шипов против колесной техники ВСУ.