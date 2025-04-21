"Люфтить" від кількох пострілів: окупанти використовують дешеві китайські аналоги АКМС (відео)

Бійці Збройних сил України на Торецькому напрямку дістали трофейний китайський варіант автомата Калашнікова (АКМС) — автомат Type 56-1. Його відрізняє від оригіналу закритий корпус мушки та товщина фурнітури, а якість виготовлення відповідає низькій ціні.

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Огляд трофейного автомата опубліковано на YouTube-каналі "Vlad Kalina. Про зброю".

"Якщо вірити відкритим джерелам в інтернеті, то плюс-мінус з війни у В'єтнамі та по сьогоднішній день така зброя продається якимось чином, легально чи ні, в межах від 70 до 200 доларів за одиницю", — каже оглядач.

За його словами, зброя була абсолютно нова та неушкоджена.

"З основних відмінностей, які можна побачити одразу, якщо ми тримаємо в руках китайський АКМ — це закритий корпус мушки. В усьому іншому це абсолютно звичайний АКМ, який абсолютно звичайно стріляє патронами 7,62 мм", — зазначає ведучий каналу.

Також впадають в око ієрогліфи на ствольній коробці замість звичних режимів ведення вогню. Кришка коробки, імовірно, фрезерована, а сама вона штампована та має "масивніший" вигляд за кришку радянського автомата Калашнікова зі складаним прикладом.

Крім того, китайський зразок від радянського відрізняє товщина фурнітури: цівки та пістолетного руків'я. Затворна рама блискуча, на вигляд схоже, що вона виготовлена з нержавіючої сталі ручними інструментами, зазначає ведучий.

Під час випробування китайського автомата оглядач відзначив, що вже від кількох пострілів поршень почав "люфтити", тож дешевший аналог автомата Калашнікова і якість виготовлення має відповідну.

Нагадаємо, росЗМІ 21 квітня писали, що китайці таємно вивозять бронежилети з РФ та іншу військову екіпіровку, щоб вивчити ці предмети та створити аналоги з дешевших матеріалів.

Фокус 18 квітня писав про нову тактику російських військ, які використовують БПЛА для скидання на дороги спеціальних шипів проти колісної техніки ЗСУ.