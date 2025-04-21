Китайці таємно вивозять бронежилети з РФ: джерела росЗМІ пояснили, навіщо

РосЗМІ повідомляють, що громадяни Китайської Народної Республіки останнім часом почали активно вивозити військове екіпірування з Росії. Зокрема китайці незаконно вивозять з РФ військову форму, бронежилети, тактичні рюкзаки тощо, щоб вивчити ці товари та створити аналоги з дешевших матеріалів.

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Про це пише 21 квітня російська пропагандистська газета "Известия" з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах.

За словами інсайдера, в середині квітня у Москві затримали громадянина Китаю 1997 року народження після того, які він відправив поштою два розвантажувальні жилети: "Ратник" із патрульним ранцем 6ш117 і ще один модульний жилет. Офіцери Федеральної служби безпеки РФ з'ясували, що затриманий також у різний час відправляв спільникам два загальновійськові російські бронежилети 6Б45, ще два транспортні модульні жилети "Ратник", бойові ранці та іншу військову екіпіровку, яку законодавство РФ відносить до військової техніки.

Крім того, в грудні 2024 року в російській столиці затримали іншого 27-річного студента з Китаю, який зберігав для контрабанди бронежилети, гільзи від куль, бронеплити та інше спорядження в гуртожитку вищого навчального закладу, де навчався. На допитах він запевняв, що купив усі ці предмети легально на сайтах оголошень, пише російська газета.

Китайці вивозять військове екіпірування з РФ з 2022 року

Повідомляється, що громадяни Китаю особливо інтенсивно почали вивозити з РФ обладнання, екіпіровку та матеріали подвійного призначення з початку повномасштабного вторгнення до України 2022 року. Зокрема восени 2022 року російський суд визнав громадянина КНР винним у спробі вивезти датчики, які можуть використовуватися для створення військової техніки, та присудив йому три роки позбавлення волі у виправній колонії загального режиму.

За словами джерела газети, знайомого з ситуацією на ринку військової екіпіровки, це не одиничні випадки.

"Останніми роками спостерігається збільшення кількості незаконних операцій, пов'язаних із вивезенням товарів військового і подвійного призначення. Це пов'язано з різницею в цінах на продукцію в різних країнах, а також зі зростом попиту на контрафактні товари. Ринок насичується завдяки лазівкам на майданчиках міжнародної торгівлі та в поштових службах. Торгуються ці товари як у Росії, так і в Україні", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, таблоїд Daily Star 21 квітня писав, що у Великій Британії чиновникам забороняють гуляти в парках через китайських шпигунів.

Фокус 10 квітня розповідав про поширені в китайських соціальних мережах рекламні ролики, якими росіяни вербують китайців для участі у війні проти України.