Китайцы тайно вывозят бронежилеты из РФ: источники росСМИ объяснили, зачем

РосСМИ сообщают, что граждане Китайской Народной Республики в последнее время начали активно вывозить военную экипировку из России. В частности китайцы незаконно вывозят из РФ военную форму, бронежилеты, тактические рюкзаки и т.д., чтобы изучить эти товары и создать аналоги из более дешевых материалов.

Related video

Об этом пишет 21 апреля российская пропагандистская газета "Известия" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, в середине апреля в Москве задержали гражданина Китая 1997 года рождения после того, как он отправил по почте два разгрузочных жилета: "Ратник" с патрульным ранцем 6ш117 и еще один модульный жилет. Офицеры Федеральной службы безопасности РФ выяснили, что задержанный также в разное время отправлял сообщникам два общевойсковых российских бронежилета 6Б45, еще два транспортных модульных жилета "Ратник", боевые ранцы и другую военную экипировку, которую законодательство РФ относит к военной технике.

Кроме того, в декабре 2024 года в российской столице задержали другого 27-летнего студента из Китая, который хранил для контрабанды бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и другое снаряжение в общежитии высшего учебного заведения, где учился. На допросах он уверял, что купил все эти предметы легально на сайтах объявлений, пишет российская газета.

Китайцы вывозят военную экипировку из РФ с 2022 года

Сообщается, что граждане Китая особенно интенсивно начали вывозить из РФ оборудование, экипировку и материалы двойного назначения с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В частности, осенью 2022 года российский суд признал гражданина КНР виновным в попытке вывезти датчики, которые могут использоваться для создания военной техники, и приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По словам источника газеты, знакомого с ситуацией на рынке военной экипировки, это не единичные случаи.

"В последние годы наблюдается увеличение количества незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения. Это связано с разницей в ценах на продукцию в разных странах, а также с ростом спроса на контрафактные товары. Рынок насыщается благодаря лазейкам на площадках международной торговли и в почтовых службах. Торгуются эти товары как в России, так и в Украине", — сказал инсайдер.

Напомним, таблоид Daily Star 21 апреля писал, что в Великобритании чиновникам запрещают гулять в парках из-за китайских шпионов.

Фокус 10 апреля рассказывал о распространенных в китайских социальных сетях рекламных роликах, которыми россияне вербуют китайцев для участия в войне против Украины.