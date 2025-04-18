Тактика з цвяхами: як ЗС РФ використовує БПЛА в засідках проти колісної техніки (відео)

Підрозділи 14-ї окремої гвардійської бригади ЗС РФ спеціального призначення угруповання "Восток" почали застосовувати тактику засідок із використанням дронів. Противник застосовує проти української колісної техніки шипи, кустарного виробництва.

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Відповідне відео опубліковано 16 квітня в одному з російських Telegram-каналів.

Тактика передбачає використання дронів-бомбардувальників для скидання спеціальних шипів на дорожнє покриття, яким рухається техніка. Водії, рухаючись із високою швидкістю, не встигають помітити перешкоду, внаслідок чого відбуваються проколи шин і транспортні засоби втрачають хід або різко знижують швидкість. Після зупинки по них завдають удару FPV-дрони.

Подібний метод не становить загрози для бронетехніки, оснащеної централізованою системою підкачки шин або вставками типу Run-flat, що дають змогу продовжувати рух навіть за повної втрати тиску. Однак легка колісна техніка без цих систем стає вразливою мішенню на відкритій місцевості.

Ілюстративний образ шипів і стоп-кадр із відео Фото: Мілітарний

Зазначимо, що такий тип озброєння відомий ще з давніх-давен. Археологи знаходили металеві шипасті предмети з чотирма загостреними кінцями, які влаштовані так, що в будь-якому положенні один шип завжди був спрямований вгору.

Фахівці давали зброї різну назву, серед яких "Часник", Caltrap або Tribulus (у латинському варіанті), які використовували римські легіони. Ці шипи розкидали на шляху просування кінноти або військ. Коні та солдати, які наступили на такі пастки, отримували серйозні пошкодження, що порушувало стрій і сповільнювало просування ворога.

Давньоримський "Часник". Археологічний музей у Німеччині Фото: Вiкiпедiя

Цікавий факт: подібні пристрої використовували не тільки в Стародавньому Римі, а й у Середні віки, а також навіть у XX столітті — у зміненій формі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ змінили тактику на півдні України. Противник зробив масштабну спробу прориву на Запорізькому напрямку, залучивши великі підрозділи у складі штурмових груп.