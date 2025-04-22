Дозволяє оминати будь-які перепони: РФ суттєво модернізувала ракети х-101, — експерт (відео)

Військовий експерт Анатолій Храпчинський розповів, що РФ не лише модернізує власне озброєння, але й допомагає з цим Північній Кореї. Роботу української ППО це ускладнює, але не робить неможливою.

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Про це відомо з коментаря заступника директора компанії із виробництва РЕБ Анатолія Храпчинського в ефірі "Вечір.LIVE" 22 квітня.

Про модернізацію ракет — з 2:49:13

Він підтвердив, що Росія суттєво модифікує свої ракети.

"Наприклад, Росія модифікувала ракету Х-59 до ракети Х-69, збільшивши радіус її дії. Давайте зауважимо, що суттєві зміни відбулись в ракетах класу Х-101, Х-555, що дозволило їм уникати будь-яких зовнішніх перешкод", — проінформував експерт.

Зі слів Храпчинського, були напрацювання, які дозволили росіянам зрозуміти, що треба додавати окремі технічні можливості.

"Та ж сама балістика. Корейська балістика суттєво покращилась", — зауважив він.

Експерт уточнив, що це відбулося завдяки співпраці з російськими інженерами. Країни обмінялися знаннями щодо озброєння.

"Мабуть, найбільша проблема — це не наявність американських компонентів у корейських ракетах, а наявність інтелектуальної власності російської", — підкреслив він.

Храпчинський повідомив, що така співпраця становить найбільшу загрозу для азійського регіону і всього світу в цілому.

Водночас експерт запевнив, що ці модернізації не унеможливлюють ефективну роботу ППО, а ускладнюють її. Інформація про балістичні ракети обробляється, і це дозволяє Силам оборони адаптовуватись до нових викликів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ здобули в бою трофейний китайський варіант автомата Калашнікова — Type 56-1. Оглядач зброї розповів, що її якість відповідає ціні.

21 квітня партизани АТЕШ інформували, що російські окупанти в Криму почали масово переміщувати техніку та засоби ППО. Ці дії ворога описали як не скоординовані й хаотичні.