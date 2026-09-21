"Сейчас идет диалог": Зеленский выдвинул Трампу безапелляционное условие по отношению к российским НПЗ

Украина готова прекратить удары по российской энергетике, если Кремль перестанет наносить удары по украинской инфраструктуре и продовольственному экспорту, заявил Зеленский.

Украина готова рассмотреть вопрос о прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре, однако Киев ожидает от Кремля аналогичного шага. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём официальном заявлении в социальной сети X, комментируя переговорный процесс с США и Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, Украина готова к шагам по деэскалации в войне против России, если такие договоренности будут взаимными. Главным условием для этого он назвал полное прекращение российских ударов по украинской энергетике, критической инфраструктуре и продовольственному экспорту.

"Энергетика Украины, критически важная инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны", — написал президент.

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Таким образом, речь идет о возможности достижения договоренности, согласно которой прекращение украинских ударов по российским объектам будет увязано с прекращением российских атак на определенные категории объектов в Украине. Зеленский подчеркнул, что такие решения могут стать частью дипломатического процесса, который Киев ведет с США.

Глава государства также подчеркнул, что эта война против Украины и здравого смысла должна быть завершена, а сама Украина стремилась к миру с первой минуты полномасштабного вторжения. По его словам, Киев уже предложил десятки дипломатических инициатив, чтобы достойно завершить войну и гарантировать безопасность от новых атак.

"В настоящее время ведется диалог с президентом Трампом и США. На повестке дня стоят идеи по приближению мира, начиная с решительных шагов по деэскалации. Украинская энергетика, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть мишенями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны", — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что благодаря развитию технологий и дронов агрессор больше не сможет оставаться безнаказанным.

"Больше не будет так, что страдает только страна, на которую напали. Характер войны сейчас таков, что страдать будет и агрессор. Технологии делают это возможным", — добавил он.

Зеленский заключил, что соответствующие решения вполне реалистичны, а Украина готова работать над ними и обсуждать конкретные детали с партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пост Зеленского в Х Фото: соцсеть Х

ВСУ нанесли удары по НПЗ от Москвы до Башкортостана

Напомним, утром 21 сентября беспилотники достигли промышленной зоны Уфы в Башкортостане. По данным мониторинговых каналов и местных властей, под ударом оказался объект нефтеперерабатывающего комплекса "Башнафты". В регионе объявили об угрозе со стороны дронов, после чего на территории промзоны зафиксировали взрывы.

Кроме того, в ночь на 20 сентября произошел один из самых масштабных налетов БПЛА на столичный регион РФ. В результате атаки был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, принадлежащий компании "Газпромнефть". Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение объекта на территории предприятия, а кадры очевидцев засвидетельствовали возникновение масштабного пожара.

А серия предыдущих атак привела к вынужденной остановке переработки нефти сразу на нескольких гигантах российской топливной отрасли:

Сизранский НПЗ (Самарская обл.): подтверждено повреждение в ночь на 15 сентября. Завод приостановил работу;

подтверждено повреждение в ночь на 15 сентября. Завод приостановил работу; Саратовский НПЗ: пострадали установки первичной переработки, в результате чего предприятие полностью прекратило работу;

пострадали установки первичной переработки, в результате чего предприятие полностью прекратило работу; "Ярославнефтеоргсинтез" (Ярославль): 17–18 сентября остановил переработку нефти после успешной атаки украинских БПЛА по критически важному оборудованию.

Трамп просит Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России

Накануне, 20 сентября, Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. По данным американских СМИ, одной из тем стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Согласно информации, приведенной Financial Times со ссылкой на собеседников, Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, связывая их с ситуацией на мировом рынке дизельного топлива. Один из украинских чиновников, присутствовавший во время разговора, заявил изданию, что слово "дизель" во время переговоров звучало неоднократно.

Сам Трамп ранее призвал Украину прекратить атаки на российские объекты, связанные с производством и поставками дизельного топлива. Он заявлял, что украинские удары якобы приводят к дефициту дизельного топлива.

В то же время президент США Дональд Трамп признает, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны против Украины. По его словам, значительное количество российских НПЗ было разрушено и, по крайней мере, временно выведено из строя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 22 сентября. Повестка дня встречи пока не разглашается, однако накануне лидеры договорились лично встретиться и обсудить, в частности, возможные шаги по деэскалации и вопросы безопасности.