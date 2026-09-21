"Зараз триває діалог": Зеленський висунув Трампу безапеляційну умову щодо російських НПЗ

Україна готова зупинити удари по російській енергетиці, якщо Кремль припинить атакувати українську інфраструктуру та продовольчий експорт, заявив Зеленський.

Україна готова розглянути припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі, однак Київ очікує від Кремля аналогічного кроку. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своїй офіційній заяві в соцмережі X, коментуючи переговорний процес із США та Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, Україна готова до кроків з деескалації у війні проти Росії, якщо такі домовленості будуть взаємними. Головною умовою для цього він назвав повне припинення російських ударів по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту.

"Енергетика України, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають перестати бути цілями для Росії, і це призведе до відповідних кроків деескалації з нашого боку", — написав президент.

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Таким чином, йдеться про можливість домовленості, за якої припинення українських ударів по російських об’єктах буде пов’язане з припиненням російських атак на визначені категорії об’єктів в Україні. Зеленський наголосив, що такі рішення можуть стати частиною дипломатичного процесу, який Київ веде зі США.

Глава держави також наголосив, що ця війна проти України та здорового глузду має бути завершена, а сама Україна прагнула миру з першої хвилини повномасштабного вторгнення. За його словами, Київ вже запропонував десятки дипломатичних ініціатив, щоб закінчити війну гідно й гарантувати безпеку від нових атак.

"Зараз триває діалог із Президентом Трампом та Америкою. На столі є ідеї щодо наближення миру, починаючи із сильних кроків з деескалації. Українська енергетика, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають припинити бути мішенями для Росії, і це приведе до відповідних кроків із деескалації з нашого боку", — заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що завдяки розвитку технологій та дронів агресор більше не зможе залишатися безкарним.

"Більше не буде так, що страждає лише країна, на яку напали. Характер війни зараз такий, що страждатиме й агресор. Технології роблять це можливим", — додав він.

Зеленський підсумував, що відповідні рішення є цілком реалістичними, а Україна готова працювати над ними та обговорювати конкретні деталі з партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Допис Зеленського в Х Фото: соцмережа Х

ЗСУ уразили НПЗ від Москви до Башкортостану

Нагадаємо, вранці 21 вересня безпілотники дісталися промислової зони Уфи у Башкортостані. За даними моніторингових каналів та місцевої влади, під ударом опинився об'єкт нафтопереробного комплексу "Башнафти". У регіоні оголошували дронову небезпеку, після чого на території промзони зафіксували вибухи.

Крім того, в ніч на 20 вересня відбувся один із наймасштабніших нальотів БПЛА на столичний регіон РФ. Внаслідок атаки було уражено Московський нафтопереробний завод у районі Капотня, який належить компанії "Газпромнефть". Мер Москви Сєргєй Собянін підтвердив пошкодження об'єкта на території підприємства, а кадри очевидців засвідчили виникнення масштабної пожежі.

А серія попередніх атак спричинила вимушену зупинку переробки нафти одразу на кількох гігантах російської паливної галузі:

Сизранський НПЗ (Самарська обл.): підтверджено ураження в ніч на 15 вересня. Завод зупинив роботу;

підтверджено ураження в ніч на 15 вересня. Завод зупинив роботу; Саратовський НПЗ: зазнав ураження установки первинної переробки, через що підприємство повністю припинило функціонування;

зазнав ураження установки первинної переробки, через що підприємство повністю припинило функціонування; "Ярославнефтеоргсинтез" (Ярославль): 17–18 вересня зупинив переробку нафти після успішної атаки українських БПЛА по критичному обладнанню.

Трамп просить Зеленського припинити удари по НПЗ Росії

Напередодні, 20 вересня, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За даними американських ЗМІ, однією з тем були українські удари по російських нафтопереробних підприємствах.

За інформацією, яку наводить Financial Times із посиланням на співрозмовників, Трамп закликав Зеленського припинити удари по російських НПЗ, пов’язуючи їх із ситуацією на світовому ринку дизельного пального. Один із українських посадовців, який був присутній під час розмови, заявив виданню, що слово "дизель" під час переговорів звучало неодноразово.

Сам Трамп раніше закликав Україну припинити атаки на російські об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням дизельного пального. Він заявляв, що українські удари нібито створюють дефіцит дизеля.

Водночас президент США Дональд Трамп визнає, що Росія втратила контроль над своєю дизельною галуззю через війну проти України. За його словами, значна кількість російських НПЗ була зруйнована та щонайменше тимчасово виведена з роботи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку 22 вересня. Програму зустрічі поки не розголошують, однак напередодні лідери домовилися особисто зустрітися та обговорити, зокрема, можливі кроки з деескалації й питання безпеки.