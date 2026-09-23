"Победителей не будет": Марко Рубио предсказал, чем закончится война в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война идет не в пользу Украины, а России наносит огромный ущерб. Однако она не закончится сокрушительной военной победой Киева или Москвы.

Хотя на данный момент мирное соглашение между Украиной и Россией не было достигнуто, тем не менее прекратить боевые действия "было бы вполне логично". Об этом Марко Рубио заявил в интервью радиостанции 77 WABC, сообщает РБК-Украина.

Американский чиновник пояснил, что война в Украине в любом случае приведет к переговорам, которые и определят, как она закончится. Стороны смогут достичь договоренности.

"Она не закончится какой-то сокрушительной военной победой одной из сторон над другой. Она закончится достижением договоренности по итогам переговоров", — заявил Марко Рубио.

Кроме того, политик пояснил, что во внешней политике "иногда то, что имеет смысл, не обязательно происходит". Этими словами он прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа, который, если представится такая возможность, готов преодолеть разногласия между Москвой и Киевом для прекращения боевых действий.

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"В какой-то момент эта война должна закончиться. И война в Украине завершится заключением соглашения по итогам переговоров", — подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать как можно скорее, чтобы предотвратить гибель людей и масштабные разрушения.

Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке состоялись переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По их итогам президент Украины сообщил, что стороны обсуждали встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, мир и систему "Патриот".

Кроме того, в ходе переговоров Трамп заявил, что президенты Украины и РФ "заключат соглашение", но не стал уточнять, о каком именно соглашении идет речь.