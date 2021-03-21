Экс-чиновник администрации Трампа стал "президентом" США из-за ошибки Google

Ричард Гренелл пошутил над поскользнувшимся на трапе самолета Джо Байдене, а также написал список своих "указов".

Экс-глава национальной разведки США Ричард Гренелл из-за ошибки в поисковике Google стал "президентом" США. Об этом он написал в своем Instagram.

"И это не 1 апреля", — написал он.

Бывший чиновник администрации Дональда Трампа в шутку написал в Twitter список своих "указов". Кроме того, он написал, что будет "твердо стоять на ногах и ходить по лестницах, не споткнувшись", подшутив над инцидентом с президентом США Джо Байденом, который споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

Среди его "указов" — строительство атомных электростанций в Калифорнии, а также установок, которые перерабатывают океанскую воду в пресную.

Гренелл был бывшим исполняющим обязанности директора национальной разведки и послом в Германии, назначенным Дональдом Трампом. В своем выступлении в прошлом месяце на Консервативной конференции политических действий Гренелл намекнул, что будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Напомним, комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США провел онлайн-слушания для продвижения мер по борьбе с пандемией коронавирусом. Эти слушания ознаменовались конфузом. Попросивший слова член палаты представителей Том Эммер оказался на мониторах остальных участников мероприятия перевернутым вверх головой.