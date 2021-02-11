Американский конгрессмен во время онлайн-слушаний выступал вниз головой (видео)

Произошло это во время заседания по борьбе с пандемией коронавирусом

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США провел онлайн-слушания для продвижения мер по борьбе с пандемией коронавирусом.

Как сообщает The Verge, эти слушания ознаменовались конфузом. Попросивший слова член палаты представителей Том Эммер оказался на мониторах остальных участников мероприятия перевернутым вверх головой.

"Господин Эммер, вы в порядке?", – спросила у него член Палаты представителей США Максин Уотерс.

"Я не знаю, что случилось. Просто так вышло. Я выключил и снова включил, я в порядке", – ответил Эммер.

Собравшихся развеселил казус с головой выступавшего.

"По крайней мере, он не кот!" – крикнул один депутат, намекая на недавний случай, во время которого адвокат появился на онлайн-конференции в виде кота.

"Ты становишься вирусным, Том!", – подбодрил Эммера другой депутат.

[ + – ] Курьезный случай с Томом Эммером

Ранее сообщалось, что адвокат из Техаса Род Понтон подключился к судебному заседанию, которое проходило через Zoom-платформу, под маской печального котенка, скрывшей его лицо и насмешившей коллег.

А в 2019 году мэр Киева Виталий Кличко не смог с первого раза произнести слово digitalization (цифровизация). Это произошло во время на экономическом форуме в Давосе.

Также мы писали, что ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко назвала случай с выпадением части зуба в прямом эфире "самым курьезным опытом за двадцать лет работы ведущей".