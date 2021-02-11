Американский конгрессмен во время онлайн-слушаний выступал вниз головой (видео)
Произошло это во время заседания по борьбе с пандемией коронавирусом
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США провел онлайн-слушания для продвижения мер по борьбе с пандемией коронавирусом.
Как сообщает The Verge, эти слушания ознаменовались конфузом. Попросивший слова член палаты представителей Том Эммер оказался на мониторах остальных участников мероприятия перевернутым вверх головой.
"Господин Эммер, вы в порядке?", – спросила у него член Палаты представителей США Максин Уотерс.
"Я не знаю, что случилось. Просто так вышло. Я выключил и снова включил, я в порядке", – ответил Эммер.
Собравшихся развеселил казус с головой выступавшего.
"По крайней мере, он не кот!" – крикнул один депутат, намекая на недавний случай, во время которого адвокат появился на онлайн-конференции в виде кота.
"Ты становишься вирусным, Том!", – подбодрил Эммера другой депутат.
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