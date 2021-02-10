Адвокат из Техаса появился на онлайн-заседании суда под маской печального котенка (видео)

Юрист воспользовался компьютером своей секретарши, за которым до него сидел ребенок.

Адвокат из Техаса Род Понтон подключился к судебному заседанию, которое проходило через Zoom-платформу, под маской печального котенка, скрывшей его лицо и насмешившей коллег, передает CNN.

Как оказалось, защитник не смог справиться с настройками платформы, и когда включилась прямая трансляция, то вместо его лица на мониторе судья Рой Б. Фергюсон из 394-го окружного суда увидел животное. Он посоветовал адвокату изменить настройки, однако Понтон не смог этого сделать оперативно.

"Я здесь, я в прямом эфире, я не кот", – заявил он в образе маленького белого напуганного животного.

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В комментарии журналистам адвокат рассказал о том, что в конце концов фильтр удалось отключить. По его словам, во время слушания воспользовался компьютером своей секретарши и подозревает, что фильтр поставил ее ребенок.

"Котенок отнесся ко мне с пониманием. Он был так же расстроен этим, как и я", – пошутил Понтон.

Судья Фергюсон адекватно отнесся к случившемуся, отметив, что из-за пандемии его коллеги в Техасе провели уже более миллиона виртуальных слушаний. Он похвалил адвоката за проявленный профессионализм и достоинство во время курьеза. В своем Twitter судья посоветовал прежде, чем использовать Zoom, проверить его настройки.

"Если ребенок использовал ваш компьютер, прежде чем присоединиться к виртуальному слушанию, проверьте параметры Zoom Video, чтобы убедиться, что фильтры отключены. Этот котенок только что сделал официальное объявление по делу в 394-м (звук включен)", – написал он в Twitter и разместил ссылку на видео слушания.

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Что касается Понтона, то он признался, что поначалу был немного расстроен казусом.

"Но когда я понял, что это вирусная история, я попытался посмеяться вместе с остальной частью страны. Я думаю, что нам всем нужно немного юмора после того, как нам "везло" в последние несколько месяцев", – подчеркнул он.

Тем временем в Украине главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не сумели доставить в Высший антикоррупционный суд, где ему собирались избрать меру пресечения. По словам прокурора Олега Макара, Вовка не было по всем известным адресам, где он мог находиться.

Доставить Вовка в суд принудительно впервые разрешили 3 февраля.