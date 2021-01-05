В Киеве бешеный котенок напал на собаку и женщину

В последний день 2020 года потерпевшая обратилась за помощью в травмпункт.

В Киеве в Дарницком районе бешеный котенок напал на женщину.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что в новогодний сочельник, 31 декабря 2020 года, в городское Объединение ветеринарной медицины животных обратилась жительница Дарницкого района. Она принесла труп бездомного котенка, который укусил ее накануне.

Женщина рассказала, что две недели подкармливала бездомную кошку и ее котенка на территории своего дачного участка, где также содержится собака. 29 декабря котенок напал на собаку, а при попытке его отогнать, укусил женщину.

В период с 29 по 31 декабря котенок находился у киевлянки на даче, неадекватного поведения у него не отмечалось. Утром 31 декабря хозяйка обнаружила, что животное умерло и в тот же день обратилась за помощью в травмпункт.

"Исследование на бешенство показало свечение, характерное для бешенства животных. Об установлении заболевания бешенством уведомили Киевскую городскую государственную администрацию, принимаются меры по его ликвидации", – сообщили в Госпродпотребслужбе.

В службе напомнили, что с учетом того, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, имеющими многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки), необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных и тех, которые проживают рядом.

Отметим, в декабре прошлого года город Барановка Житомирской области, как и его окрестности, были переведены в режим карантина: не из-за пандемии коронавируса, а из-за неосмотрительности местного жителя, которого укусила больная бешенством белка.