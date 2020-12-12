На Житомирщине ввели карантин: не из-за COVID, а из-за бешеной белки

Местный житель поймал и принес животное домой, не подумав о последствиях. Теперь на карантине вся округа.

Город Барановка Житомирской области, как и его окрестности, переведены в режим карантина: не из-за пандемии коронавируса, а из-за неосмотрительности местного жителя, которого укусила больная бешенством белка.

Об этом жителей города информирует страница группы "Город Барановка" в Facebook.

Мужчина поймал белку в лесу и решил принести ее домой. "Гостеприимство" по отношению к милому, но дикому лесному зверьку обернулось большими неприятностями: белка укусила нового владельца за руку… а на следующий день умерла. Проведенная экспертиза показала, что животное было больно бешенством. Соответственно, заразился и укушенный житель Барановки.

Место, где погибла белка, продезинфицировали, а на территории города ввели карантинные ограничения.

Однако этим дело не ограничилось: об инциденте сообщили на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации. И по итогам обсуждения члены комиссии приняли решение ввести в самой Барановке, а также на прилегающей к городу территории в радиусе 3 км карантинные ограничения. Утвержден также был комплексный план проведения профилактических мероприятий по поводу заболевания животных бешенством.

В комментариях под сообщением о ЧП жители Барановки удивляются: "Ще від кажана не відійшли вже білку треба додому тягнути?!", уточняют детали: "З якого району білка?" и даже неожиданно встают на сторону погибшей: "Потрібно спочатку людей перевірити на сказ. Бо я впевнений, що саме люди є носієм сказу. А ви зразу всі на білок наганяєте". Существенную часть комментариев (а их под постом набралось уже больше сотни) составляют фото и видео белочек в самых разных ситуациях.