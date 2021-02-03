Судью Вовка разрешили принудительно доставить в Антикоррупционный суд

Ходатайство НАБУ со второй попытки удовлетворил судья ВАКС Андрей Бицюк.

Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Павла Вовка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram-канале.

По информации ЦПК, ходатайство НАБУ со второй попытки удовлетворил судья ВАКС Андрей Бицюк.

Отмечается, что Вовк игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом, так как Высший совет правосудия не дал разрешения на его арест.

"Тем не менее запрета принудительно доставить Вовка в законодательстве нет, надо только разрешение следственного судьи, которое сегодня НАБУ и получило. И это произошло несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности на Бицюка, по которому открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля 2020 года НАБУ вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве по руководству ОАСК. По версии следствия, преступная судейская организация выносила заказные решения в интересах политических и бизнес-кругов.

Когда в сентябре директор Национального антикоррупционное бюро Артем Сытник заявил о том, что фигуранты дела Окружного админсуда Киева влияют на Конституционный суд, Вовк назвал это проплаченной кампанией по очернению руководства ОАСК и заявил о намерении защищаться в правовом поле.

В декабре детективы НАБУ вручили повестку в суд главе ОАСК Павлу Вовку, а он ее выбросил.