Детективы НАБУ вручили повестку в суд главе ОАСК Вовку, а он ее выбросил (видео)

Глава Окружного административного Киева Павел Вовк, которого подозревают в попытке захвата государственной власти, участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием, 23 декабря вечером получил повестку в суд.

"Вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость", – Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации бюро, Вовк уже более трех месяцев не появляется в суде. НАБУ и САП еще в октябре этого года направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании ему меры пресечения, однако заседания переносились из-за неявки подозреваемого.

Когда детективы попробовали отправлять повестки по месту работы в суде, эти попытки также успехом не увенчались, поскольку аппарат суда заявил, что подозреваемый "отказывается от их получения".

Увидев детективов, судья Вовк им не обрадовался и попытался избежать участия в процедуре вручения повестки. Он фактически убегал от них без верхней одежды, а когда сел в машину, выбросил врученный документ. Соответствующее видео появилось на сайте НАБУ.

Поскольку повестка все же попала в руки судьи, его ждут 5 января 2021 года в суде для избрания меры пресечения.

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Журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале сообщил, что все произошло на новогоднем корпоративе у Сергея Кивалова в киевском филиале его одесского университета. Среди приглашенных гостей там был и глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

Напомним, 21 июля НАБУ вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве по руководству ОАСК. По версии следствия, преступная судейская организация выносила заказные решения в интересах политических и бизнес-кругов.

Когда в сентябре директор Национального антикоррупционное бюро Артем Сытник заявил о том, что фигуранты дела Окружного админсуда Киева влияют на Конституционный суд, Вовк назвал это проплаченной кампанией по очернению руководства ОАСК и заявил о намерении защищаться в правовом поле.