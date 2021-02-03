Суддю Вовка дозволили примусово доставити в Антикорупційний суд

Клопотання НАБУ з другої спроби задовольнив суддя ВАКС Андрій Біцюк.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про примусовий привід до суду голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції в Telegram-каналі.

За інформацією ЦПК, клопотання НАБУ з другої спроби задовольнив суддя ВАКС Андрій Біцюк.

Зазначається, що Вовк ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом, оскільки Вища рада правосуддя не дала дозволу на його арешт.

"Тим не менш заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає, треба тільки дозвіл слідчого судді, яке сьогодні НАБУ і отримало. І це відбулося незважаючи на шалений тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, за яким відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року НАБУ викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка і ще вісьмох підозрюваних у виробництві за керівництвом ОАСК. За версією слідства, злочинна суддівською організацією виносила замовні рішення в інтересах політичних і бізнесових кіл.

Коли у вересні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про те, що фігуранти справи Окружного адмінсуду Києва впливають на Конституційний суд, Вовк назвав це проплаченою кампанією з очорнення керівництва ОАСК і заявив про намір захищатися в правовому полі.

У грудні детективи НАБУ вручили повістку в суд очільнику ОАСК Павлу Вовку, а він її викинув.