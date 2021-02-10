Адвокат із Техасу з'явився на онлайн-засіданні суду під маскою сумного кошеняти (відео)

Юрист скористався комп'ютером своєї секретарки, за яким до нього сиділа дитина.

Адвокат із Техасу Рід Понтон підключився до судового засідання, яке проходило через Zoom-платформу, під маскою сумного кошеня, яка сховала його обличчя і насмішила колег, передає CNN.

Як виявилося, захисник не зміг впоратися з налаштуваннями платформи, і коли включилася пряма трансляція, то замість його обличчя на моніторі суддя Рой Б. Фергюсон із 394-го окружного суду побачив тварину. Він порадив адвокату змінити налаштування, проте Понтон не зміг цього зробити оперативно.

"Я тут, я в прямому ефірі, я не кіт", — заявив він в образі маленької білої наляканої тварини.

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У коментарі журналістам адвокат розповів про те, що зрештою фільтр вдалося відключити. За його словами, під час слухання скористався комп'ютером своєї секретарки і підозрює, що фільтр поставила її дитина.

"Кошеня поставилося до мене з розумінням. Воно було так само засмучене цим, як і я", — пожартував Понтон.

Суддя Фергюсон адекватно поставився до того, що трапилося, зазначивши, що через пандемію його колеги в Техасі провели вже понад мільйон віртуальних слухань. Він похвалив адвоката за проявлений професіоналізм і гідність під час курйозу. У своєму Twitter суддя порадив перш, ніж використовувати Zoom, перевірити його налаштування.

"Якщо дитина використовувала ваш комп'ютер, перш ніж приєднатися до віртуального слухання, перевірте параметри Zoom Video, щоб переконатися, що фільтри відключені. Це кошеня щойно зробило офіційне оголошення у справі в 394-м (звук включений)", — написав він у Twitter і розмістив посилання на відео слухання.

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Що стосується Понтона, то він зізнався, що спочатку був трохи засмучений казусом.

"Але коли я зрозумів, що це вірусна історія, я спробував посміятися разом з іншою частиною країни. Я думаю, що нам всім потрібно трохи гумору після того, як нам "щастило" в останні кілька місяців", — підкреслив він.

Тим часом в Україні голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка не зуміли доставити до Вищого антикорупційного суду, де йому збиралися обрати запобіжний захід. За словами прокурора Олега Макара, Вовка не було за всіма відомими адресами, де він міг перебувати.

Доставити Вовка до суду примусово вперше дозволили 3 лютого.