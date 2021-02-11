Американський конгресмен під час онлайн-слухань виступав униз головою (відео)

Сталося це під час засідання з боротьби з пандемією коронавірусу.

Комітет із фінансових послуг Палати представників Конгресу США провів онлайн-слухання для просування заходів із боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє The Verge, ці слухання ознаменувалися конфузом. Попросив слова член палати представників Том Еммер, який зʼявився на моніторах інших учасників заходу перевернутим догори головою.

"Пан Еммер, ви в порядку?", — запитала у нього членкиня Палати представників США Максін Вотерс.

"Я не знаю, що сталося. Просто так вийшло. Я вимкнув і знову вмикнув, зі мною все гаразд", — відповів Еммер.

Присутніх розвеселив казус із головою доповідача.

"Принаймні, він не кіт!" — крикнув один депутат, натякаючи на нещодавній випадок, під час якого адвокат з'явився на онлайн-конференції у масці з котом.

"Ти стаєш вірусним, Том!", — підбадьорив Еммера інший депутат.

[ + – ] Курйозний випадок із Томом Еммером

Раніше повідомлялося, що адвокат із Техасу Рід Понтон підключився до судового засідання, яке проходило через Zoom-платформу, під маскою сумного кошеняти, яка сховала його обличчя та насмішила колег.

А в 2019 році мер Києва Віталій Кличко не зміг з першого разу вимовити слово digitalization (цифровізація). Це сталося під час економічного форуму в Давосі.

Також ми писали, що ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко назвала випадок із випадінням частини зуба в прямому ефірі "найбільш курйозним досвідом за двадцять років роботи ведучою".