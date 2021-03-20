Байден стал героем мемов после падения на трапе самолета (фото, видео)

В мемах президент США предстал в виде космонавта, персонажа видеоигры "Супер Марио" и даже соперника Саске Учихи из анимэ-сериала "Наруто".

Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к падению на трапе президента США Джо Байдена во время подъема на "Борт номер один" 19 марта. Некоторые из них решили создать мемы с участием главы Белого дома.

Так, некоторые увидели в "неудаче" американского лидера след его соперника на прошедших выборах, 45-го президента страны Дональда Трампа. Последний якобы намеренно, играя в гольф, запустил мяч прямо Байдену в голову, причем трижды.

В другом видео Байден пребывает в космосе, становится жертвой избиения со стороны Джокера, танцует и пытается залезть на гигантский монолит, найденный в штате Юта.

На еще одном видео американского президента перенесли во вселенную Супер Марио. Главный герой игры лично встречает Байдена перед входом в салон самолета.

Один из креативных пользователей представил Байдена, поднимающегося на "Борт номер один", сидя в кресле-подъемнике для пожилых людей.

На еще одной фотографии падающий Байден пытается забраться по трапу в самолет вместе с танцором Джейсоном Деруло – в характерных позах.

"Джо Байден против Саске был величайшей битвой в аниме", — написал в Твиттере один пользователь, разместив изображение, где президент США якобы сражается с персонажем анимэ-сериала "Наруто" Саске Учихой.

Напомним, президент США Джо Байден как минимум трижды споткнулся и упал во время подъема на президентский борт. Соответствующие кадры в пятницу, 19 марта, опубликовал digital-стратег Калеб Халл у себя на странице в Twitter.

На опубликованной видеозаписи видно, что глава Белого дома поднялся на борт, спотыкаясь и падая. Затем он, делая вид, что ничего не произошло, попрощался с присутствующими и зашел в салон.

По данным New York Post, в Белом доме падение Байдена объяснили "сильным ветром". В частности, об этом сказала сотрудница пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что с президентом все хорошо.

Напомним, что курьезы с американским лидером случаются нередко. Так, 9 марта президент США забыл фамилию министра обороны страны и как называется Пентагон.

Подобные ситуации, как правило, становятся поводом для критики со стороны представителей Республиканской партии и их заявлений о том, что здоровье президента не в порядке.

Так, сенатор Мэтт Гетц в эфире Fox News заявил, что все в Вашингтоне знают о том, что когда вице-президент Камала Харрис пожимает Байдену руку, она на самом деле меряет его пульс.

Помимо этого, Дональд Трамп незадолго до выборов в интервью журналистке Шерил Аткиссон, фрагмент которого она публиковала в Twitter, заявлял, что у Байдена "отсутствует память" и "он не помнит, что делал вчера".

Демократы же сообщения о плохом состоянии здоровья президента США отвергают. Личный врач главы Белого дома – Кевин ОʼКоннор – во время президентской кампании утверждал, что "Байден — здоровый, активный 77-летний мужчина, который достаточно здоров, чтобы успешно исполнять обязанности президента, главы исполнительной власти и государства, а также верховного главнокомандующего".

Ранее сообщалось, что собака президента США Джо Байдена укусила агента службы безопасности, из-за чего ее пришлось выслать из Белого Дома. По данным СМИ, трехлетний Мейджор Байден, младший из двух немецких овчарок президента, на прошлой неделе начал вести себя агрессивно, в результате чего произошел "инцидент с укусом". Жертвой питомца стал агент спецслужбы, состояние которого пока неизвестно.

Напомним, что после инаугурации Джо Байдена героем мемов стал сенатор Берни Сандерс, который во время церемонии красовался в парке и вязаных варежках.