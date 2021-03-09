Из Белого дома выслали собаку Байдена, которая укусила агента спецслужбы, — CNN

Сотрудники Белого Дома не выдержали поведения президентского питомца и отправили его подальше от Вашингтона.

Собака президента США Джо Байдена укусила агента службы безопасности, из-за чего ее пришлось выслать из Белого Дома. Об этом пишет портал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным СМИ, трехлетний Мейджор Байден, младший из двух немецких овчарок президента, на прошлой неделе начал вести себя агрессивно, в результате чего произошел "инцидент с укусом". Жертвой питомца стал агент спецслужбы, состояние которого пока неизвестно. Источники рассказали, что младший пес уже неоднократно демонстрировал возмутительное поведение: прыгал, лаял, приставал к персоналу и охранникам Белого Дома.

После происшествия Мейджора и 13-летнего Чампа отправили в семейную резиденцию Байденов, которая расположена в город Уилмингтон, штат Дэлавер. Сообщается, что псы находятся там с опекунами, пока Джо и Джилл находятся в разъездах.

Семейство взяло Медйжора в 2018 году из приюта и не пожелало расставаться с питомцем после переезда в резиденцию президента США. Во эфире одного из шоу Джилл Байден заявила, что переживала за судьбу овчарок после назначения своего мужа.

"Им приходится подниматься на лифте, они к этому не привыкли, и им приходится выходить на Южную лужайку, где за ними наблюдает множество людей. Я была этим очень обеспокоена, чтобы все успокоились и вели себя тихо", — поделилась она.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден сильно подвернул ногу во время прогулки с собакой. Компьютерная томография выявила у политика нитевидные переломы двух костей в средней части стопы, несколько недель ему пришлось ходить в специальной ортопедической обуви.

Стоит отметить, что Дональд Трамп стал первым президентом США за долгое время, у которого не было домашнего любимца. По словам республиканца, ему не хватало времени на уход за животными. Большинство президентов США держали в Белом Доме собак, но бывали и более интересные экземпляры. Например, Теодор Рузвельт завел петухов, змей, лошадей и морских свинок. А Калвину Кулиджу получил в подарок ко Дню благодарения енота и оставил его жить в Белом доме.