Подвернул ногу, играя с собакой: у Байдена подтверждено два перелома ноги (видео)

Дональд Трамп уже пожелал выздоровления коллеге.

У избранного президента США Джо Байдена подтверждено два небольших перелома стопы после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на врача Байдена Кевина О’Коннора.

"Компьютерная томография подтвердила переломы боковой и средней клиновидных костей в средней части стопы", – рассказал врач.

Уточняется, что демократу диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы.

В течение нескольких недель политик будет вынужден ходить в специальной ортопедической обуви.

Кроме того, Джо Байден попал на видео после посещения больницы из-за переломов ноги.

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Сотрудник NBC заснял, как политик выходит из ортопедического отделения в штате Делавэр в сопровождении нескольких человек. Ролик опубликовала в Twitter корреспондентка телеканала в Белом доме Келли ОʼДоннелл. На кадрах видно, что Байден идет медленно и прихрамывая.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену: "Выздоравливай скорее!", – написал Трамп в Twitter.

С семьей избранного президента проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.