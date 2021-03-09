Із Білого дому вислали собаку Байдена, яка вкусила агента спецслужби, — CNN

Співробітники Білого Дому не витримали поведінки президентського вихованця і відправили його подалі від Вашингтона.

Собака президента США Джо Байдена вкусив агента служби безпеки, через що його довелося вислати з Білого Дому. Про це пише портал CNN із посиланням на два інформованих джерела.

За даними ЗМІ, трирічний Мейджор Байден, молодший з двох німецьких вівчарок президента, минулого тижня почав поводитися агресивно, унаслідок чого стався "інцидент з укусом". Жертвою вихованця став агент спецслужби, стан якого поки невідомий. Джерела розповіли, що молодший пес вже неодноразово демонстрував обурливу поведінку: стрибав, гавкав, чіплявся до персоналу й охоронців Білого Дому.

Після події Мейджора та 13-річного Чампа відправили в сімейну резиденцію Байденів, яка розташована в місті Вілмінгтон, штат Делавер. Повідомляється, що собаки знаходяться там з опікунами, поки Джо та Джилл знаходяться в роз'їздах.

Сімейство взяло Медйжора в 2018 році з притулку і не захотіло розлучатися з вихованцем після переїзду в резиденцію президента США. В ефірі одного із шоу Джилл Байден заявила, що переживала за долю вівчарок після призначення свого чоловіка.

"Їм доводиться підніматися на ліфті, вони до цього не звикли, і їм доводиться виходити на Південну галявину, де за ними спостерігає безліч людей. Я була цим дуже стурбована, щоб всі заспокоїлися і поводилися тихо", — поділилася вона.

Раніше стало відомо про те, що Джо Байден сильно підвернув ногу під час прогулянки із собакою. Комп'ютерна томографія виявила у політика ниткоподібні переломи двох кісток у середній частині стопи, кілька тижнів йому довелося ходити в спеціальному ортопедичному взутті.

Варто зазначити, що Дональд Трамп став першим президентом США за довгий час, в якого не було домашнього улюбленця. За словами республіканця, йому не вистачало часу на догляд за тваринами. Більшість президентів США тримали в Білому Домі собак, але бували й більш цікаві екземпляри. Наприклад, Теодор Рузвельт завів півнів, змій, коней і морських свинок. А Калвін Кулідж отримав у подарунок до Дня подяки єнота і залишив його жити в Білому домі.