RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Байден став героєм мемів після падіння на трапі літака (фото, відео)

651
Джо Байден, меми, Байден впав на трапі, падіння Байдена, президент сша, літак, air force one
Фото: AFP | Джо Байден

У мемах президент США постав у вигляді космонавта, персонажа відеогри "Супер Маріо" і навіть суперника Саске Учихи з аніме-серіалу "Наруто".

Користувачі соціальних мереж з гумором поставилися до падіння на трапі президента США Джо Байдена під час підйому на "Борт номер один" 19 березня. Деякі з них вирішили створити меми за участю голови Білого дому.

Так, деякі побачили в "невдачі" американського лідера слід його суперника на минулих виборах, 45-го президента країни Дональда Трампа. Останній нібито навмисно, граючи в гольф, запустив м'яч прямо Байдену в голову, причому тричі.

В іншому відео Байден перебуває в космосі, стає жертвою побиття з боку Джокера, танцює і намагається залізти на гігантський моноліт, знайдений в штаті Юта.

На ще одному відео американського президента перенесли у всесвіт Супер Маріо. Головний герой гри особисто зустрічає Байдена перед входом до салону літака.

Один з креативних користувачів представив Байдена, що піднімається на "Борт номер один", сидячи в кріслі-підйомнику для літніх людей.

На ще одній фотографії падаючий Байден намагається забратися по трапу в літак разом з танцюристом Джейсоном Деруло — в характерних позах.

"Джо Байден проти Саске був найбільшою битвою в аніме", — написав у Твіттері один користувач, розмістивши зображення, де президент США нібито бореться з персонажем аніме-серіалу "Наруто" Саске Учіха.

Нагадаємо, президент США Джо Байден щонайменше тричі спіткнувся і впав під час підйому на президентський борт. Відповідні кадри в п'ятницю, 19 березня, опублікував digital-стратег Калеб Халл у себе на сторінці в Twitter.

На опублікованому відеозапису видно, що глава Білого дому піднявся на борт, спотикаючись і падаючи. Потім він, вдаючи, що нічого не сталося, попрощався з присутніми і зайшов до салону.

За даними New York Post, в Білому домі падіння Байдена пояснили "сильним вітром". Зокрема, про це сказала співробітниця прес-служби Білого дому Карін Жан-П'єр, додавши, що з президентом все добре.

Нагадаємо, що курйози з американським лідером трапляються нерідко. Так, 9 березня президент США забув прізвище міністра оборони країни і як називається Пентагон.

Подібні ситуації, як правило, стають приводом для критики з боку представників Республіканської партії і їх заяв про те, що здоров'я президента не в порядку.

Так, сенатор Метт Гетц в ефірі Fox News заявив, що всі в Вашингтоні знають про те, що коли віце-президент Камала Харріс тисне Байдену руку, вона насправді міряє його пульс.

Крім цього, Дональд Трамп незадовго до виборів в інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон, фрагмент якого вона публікувала в Twitter, заявляв, що у Байдена "відсутня пам'ять" і "він не пам'ятає, що робив вчора".

Демократи ж повідомлення про поганий стан здоров'я президента США відкидають. Особистий лікар глави Білого дому — Кевін О'Коннор — під час президентської кампанії стверджував, що "Байден — здоровий, активний 77-річний чоловік, який достатньо здоровий, щоб успішно виконувати обов'язки президента, глави виконавчої влади і держави, а також верховного головнокомандувача".

Раніше повідомлялося, що собака президента США Джо Байдена вкусила агента служби безпеки, через що її довелося вислати з Білого Дому. За даними ЗМІ, трирічний Мейджор Байден, молодший з двох німецьких вівчарок президента, минулого тижня почав вести себе агресивно, внаслідок чого стався "інцидент з укусом". Жертвою вихованця став агент спецслужби, стан якого поки невідомий.

Нагадаємо, що після інавгурації Джо Байдена героєм мемів став сенатор Берні Сандерс, який під час церемонії красувався в парку і в'язаних рукавицях.