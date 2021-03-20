Байден став героєм мемів після падіння на трапі літака (фото, відео)

У мемах президент США постав у вигляді космонавта, персонажа відеогри "Супер Маріо" і навіть суперника Саске Учихи з аніме-серіалу "Наруто".

Користувачі соціальних мереж з гумором поставилися до падіння на трапі президента США Джо Байдена під час підйому на "Борт номер один" 19 березня. Деякі з них вирішили створити меми за участю голови Білого дому.

Так, деякі побачили в "невдачі" американського лідера слід його суперника на минулих виборах, 45-го президента країни Дональда Трампа. Останній нібито навмисно, граючи в гольф, запустив м'яч прямо Байдену в голову, причому тричі.

В іншому відео Байден перебуває в космосі, стає жертвою побиття з боку Джокера, танцює і намагається залізти на гігантський моноліт, знайдений в штаті Юта.

На ще одному відео американського президента перенесли у всесвіт Супер Маріо. Головний герой гри особисто зустрічає Байдена перед входом до салону літака.

Один з креативних користувачів представив Байдена, що піднімається на "Борт номер один", сидячи в кріслі-підйомнику для літніх людей.

На ще одній фотографії падаючий Байден намагається забратися по трапу в літак разом з танцюристом Джейсоном Деруло — в характерних позах.

"Джо Байден проти Саске був найбільшою битвою в аніме", — написав у Твіттері один користувач, розмістивши зображення, де президент США нібито бореться з персонажем аніме-серіалу "Наруто" Саске Учіха.

Нагадаємо, президент США Джо Байден щонайменше тричі спіткнувся і впав під час підйому на президентський борт. Відповідні кадри в п'ятницю, 19 березня, опублікував digital-стратег Калеб Халл у себе на сторінці в Twitter.

На опублікованому відеозапису видно, що глава Білого дому піднявся на борт, спотикаючись і падаючи. Потім він, вдаючи, що нічого не сталося, попрощався з присутніми і зайшов до салону.

За даними New York Post, в Білому домі падіння Байдена пояснили "сильним вітром". Зокрема, про це сказала співробітниця прес-служби Білого дому Карін Жан-П'єр, додавши, що з президентом все добре.

Нагадаємо, що курйози з американським лідером трапляються нерідко. Так, 9 березня президент США забув прізвище міністра оборони країни і як називається Пентагон.

Подібні ситуації, як правило, стають приводом для критики з боку представників Республіканської партії і їх заяв про те, що здоров'я президента не в порядку.

Так, сенатор Метт Гетц в ефірі Fox News заявив, що всі в Вашингтоні знають про те, що коли віце-президент Камала Харріс тисне Байдену руку, вона насправді міряє його пульс.

Крім цього, Дональд Трамп незадовго до виборів в інтерв'ю журналістці Шеріл Аткіссон, фрагмент якого вона публікувала в Twitter, заявляв, що у Байдена "відсутня пам'ять" і "він не пам'ятає, що робив вчора".

Демократи ж повідомлення про поганий стан здоров'я президента США відкидають. Особистий лікар глави Білого дому — Кевін О'Коннор — під час президентської кампанії стверджував, що "Байден — здоровий, активний 77-річний чоловік, який достатньо здоровий, щоб успішно виконувати обов'язки президента, глави виконавчої влади і держави, а також верховного головнокомандувача".

Раніше повідомлялося, що собака президента США Джо Байдена вкусила агента служби безпеки, через що її довелося вислати з Білого Дому. За даними ЗМІ, трирічний Мейджор Байден, молодший з двох німецьких вівчарок президента, минулого тижня почав вести себе агресивно, внаслідок чого стався "інцидент з укусом". Жертвою вихованця став агент спецслужби, стан якого поки невідомий.

Нагадаємо, що після інавгурації Джо Байдена героєм мемів став сенатор Берні Сандерс, який під час церемонії красувався в парку і в'язаних рукавицях.