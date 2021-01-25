Берни Сандерс и рукавички: сенатор стал героем мемов после инаугурации (фото, видео)

Пожилой сенатор Берни Сандерс в вязаных варежках и одноразовой маске взорвал соцсети своим уютным видом. Фокус собрал лучшие мемы с политиком.

Сенатор штата Вермонт Берни Сандерс вызвал фурор в сети благодаря своему внешнему виду на инаугурации Джо Байдена. На кадрах, которые были сделаны на церемонии вступления нового президента США в должность, он красуется в парке и вязаных варежках.

Сандерс сидел в стороне от остальных гостей мероприятия и наблюдал за происходящим с нескрываемым скептицизмом.

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Вскоре в интернете появились сотни мемов с сенатором, воздержавшимся от формального дресс-кода, в главной роли.

На одной из фотографий сенатора в шутку сравнили с Натальей Поклонской, вокруг которой сосредоточилось сотрудники СМИ, обделив вниманием вступившего в должность Байдена.

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Здесь Сандерса изобразили в виде вязаной куклы и сопроводили фотографию надписью: "Когда твоя бабушка хочет стать лордом мемов".

На этом меме изобразили вступившего в должность президента, который грустит, ведь внимание общественности приковано не к его персоне, а к рукавицам Сандерса.

Ещё на одном изображении сенатор предстаёт в виде гусеницы, которая движется по листку.

На другом меме Сандерс подтанцовывает исполнителю PSY в клипе Gangnam Style.

Здесь сенатор штата Вермонт предстаёт в виде персонажа "Гарри Поттера".

Ещё одни пользователи изобразили Сандерса в виде летучей мыши. "Just handing around", — гласит надпись на изображении, что в переводе с английского означает "просто тусуюсь".

А здесь Сандерс предстаёт в виде персонажа аниме.

В народном творчестве выделившегося из общей массы сенатора даже "подселили" к королевской семье Великобритании. В куртке и вязаных варежках политик "восседает" вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и одним из его детей.

Напомним, что Берни Сандерс был потенциальным оппонентом теперь уже проигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа. Во время праймериз от Демократической партии сенатор Вермонта какое-то время был в лидерах, однако позже снял свою кандидатуру. В результате именно кандидатура Байдена была выдвинута демократами в президентской гонке против действующего на тот момент президента Дональда Трампа.

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