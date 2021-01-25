Берні Сандерс і рукавички: сенатор став героєм мемів після інавгурації (фото, відео)

Літній сенатор Берні Сандерс у в'язаних рукавицях і одноразовій масці підірвав соцмережі своїм затишним виглядом. Фокус зібрав кращі меми з політиком.

Сенатор штату Вермонт Берні Сандерс викликав фурор у мережі завдяки своєму зовнішньому вигляду на інавгурації Джо Байдена. На кадрах, які були зроблені на церемонії вступу нового президента США на посаду, він красується в парку та вʼязаних рукавицях.

Сандерс сидів осторонь від інших гостей заходу та спостерігав за тим, що відбувається з неприхованим скептицизмом.

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Незабаром в інтернеті зʼявилися сотні мемів із сенатором, який утримався від формального дрес-коду, у головній ролі.

На одній з фотографій сенатора жартома порівняли з Наталією Поклонскою, навколо якої зосередилися співробітники ЗМІ, обділивши увагою Байдена, що заступив на посаду.

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Тут Сандерса зобразили вʼязаною лялькою та супроводили фотографію написом: "Коли твоя бабуся хоче стати лордом мемів".

На цьому мемі зобразили сумного президента, який тільки займає пост, адже увага громадськості прикута не до його персони, а до рукавиць Сандерса.

Ще на одному зображенні сенатор постає гусеницею, яка рухається по листку.

На іншому мемі Сандерс підтанцьовує виконавцю PSY в кліпі Gangnam Style.

Тут сенатор штату Вермонт постає персонажем "Гаррі Поттера".

Ще одні користувачі зобразили Сандерса летючею мишею. "Just handing around", — свідчить напис на зображенні, що в перекладі з англійської означає "просто тусуюсь".

А тут Сандерс постає персонажем аніме.

У народній творчості сенатора, який виділився із загальної маси, навіть "підселили" до королівської сімʼї Великобританії. У куртці та вʼязаних рукавицях політик "сидить" разом із королевою Єлизаветою II, принцом Чарльзом, принцом Вільямом та одним з його дітей.

Нагадаємо, що Берні Сандерс був потенційним опонентом республіканця Дональда Трампа, який тепер уже програв президентські вибори в США. Під час праймеріс від Демократичної партії сенатор Вермонта певний час був лідирував, однак пізніше зняв свою кандидатуру. Зрештою, саме кандидатура Байдена була висунута демократами в президентських перегонах проти чинного на той момент президента Дональда Трампа.

Зазначимо, 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала й Камала Гарріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.

Раніше Джо Байдену як новому лідеру країни передали "ядерні валізки". Менш ніж за годину до появи відео з доставленими в Капітолій "ядерними валізками" туди прибув і сам Джо Байден, а також екс-президенти-демократи з подружжям: Барак і Мішель Обами, а також Білл і Гілларі Клінтони.

Цьогоріч через пандемію коронавірусу Байден складав присягу перед невеликим зібранням людей. Традиційну "публіку" на Національної алеї перед будівлею Конгресу вирішили замінити 200 тисячами маленькими прапорцями США.

Раніше повідомлялося, що на інавгурації Джо Байдена охорону правопорядку забезпечують 25 тисяч Нацгвардійців. ФБР прогнозує збройні марші, усі 50 штатів у бойовій готовності.