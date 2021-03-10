Байден во время выступления забыл, как называется Пентагон (видео)

Также американский лидер запамятовал фамилию министра обороны страны

Президент США Джо Байден во время назначения двух женщин-генералов руководителями военных подразделений забыл, как называется военное ведомство США, а также фамилию главы оборонного ведомства страны.

Во время произнесения речи, Байден неожиданно замялся и назвал министра обороны "парень вон там".

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой… мой парень вон там, который там управляет этим подразделением", – заявил Байден, имея ввиду Ллойда Остина и Пентагон.

[ + – ] Выступление Джо Байдена

Ранее сообщалось, что собака президента США Джо Байдена укусила агента службы безопасности, из-за чего ее пришлось выслать из Белого Дома. По данным СМИ, трехлетний Мейджор Байден, младший из двух немецких овчарок президента, на прошлой неделе начал вести себя агрессивно, в результате чего произошел "инцидент с укусом". Жертвой питомца стал агент спецслужбы, состояние которого пока неизвестно.

Пользователь социальной сети Tik Tok под ником space.draws, у которой 2,2 млн. подписчиков, до неузнаваемости преобразила бывшего и настоящего президентов США, показав, какими Дональд Трамп и Джо Байден были лет эдак в 17-18.

Президент США Джо Байден сравнил свою жизнь в Белом доме с жизнью в "позолоченной клетке". Во время выступления в ратуше глава Белого дома сравнил нынешние условия проживания с теми, когда он занимал пост вице-президента США (резиденция вице-президента расположена на 80 акрах и включает лужайки и открытый бассейн).

"Это немного похоже на позолоченную клетку с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то", – сказал Байден о своих условиях жизни.