Тиктокерша превратила Трампа и Байдена в подростков с помощью компьютерной программы (видео)

Художница убрала с лиц политиков налет времени и показала, какими они могли быть в далекой юности.

Пользователь социальной сети Tik Tok под ником space.draws, у которой 2,2 млн. подписчиков, до неузнаваемости преобразила бывшего и настоящего президентов США, показав, какими Дональд Трамп и Джо Байден были лет эдак в 17-18.

Для творческих экспериментов она воспользовалась программой Procreate, скачав ее на свой планшет iPad.

Девушка взяла фото 45-президента США, перекрасила ему волосы, подтянула лицо, осветлила кожу, убрала морщины и чуть осветлила взгляд, сделав его более открытым. В результате 74-летний Трамп стал похож на юношу модельной внешности, в котором практически невозможно узнать его нынешнего.

Еще больше изменился 78-летний Джо Байден. После того, как space.draws добавила ему волос, избавив от седины, убрала морщины, поработала над овалом лица, глазами и даже мочками ушей, перед пользователями предстал стильный красавец, которому впору сниматься в рекламе.

Среди других работ, которые можно увидеть у художницы в профиле, – "корректировка" внешности Ники Минаж, Арианы Гранде, Кайли Дженнер и многих других знаменитостей.

Ранее мы рассказывали о том, что 10–секундное видео с голым человеком, напоминающим Дональда Трампа, лежащего на земле, продали на криптовалютной бирже за 6,6 млн. долларов.