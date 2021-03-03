Тіктокерка перетворила Трампа і Байдена на підлітків за допомогою комп'ютерної програми (відео)

Художниця прибрала з облич політиків наліт часу і показала, якими вони могли бути в далекій юності.

Користувач соціальної мережі Tik Tok під ніком space.draws, у якої 2,2 млн. підписників, до невпізнання змінила колишнього і теперішнього президентів США, показавши, якими Дональд Трамп і Джо Байден були років так в 17-18.

Для творчих експериментів вона скористалася програмою Procreate, завантаживши її на свій планшет iPad.

Дівчина взяла фото 45-президента США, перефарбувала йому волосся, підтягла обличчя, висвітлила шкіру, прибрала зморшки і трохи висвітлила погляд, зробивши його більш відкритим. У результаті 74-річний Трамп став схожим на юнака модельної зовнішності, у якому практично неможливо впізнати його нинішнього.

Ще більше змінився 78-річний Джо Байден. Після того, як space.draws додала йому волосся, позбавивши від сивини, прибрала зморшки, попрацювала над овалом обличчя, очима і навіть мочками вух, перед користувачами постав стильний красень, якому можна зніматися в рекламі.

Серед інших робіт, які можна побачити в профілі художниці, — "коригування" зовнішності Нікі Мінаж, Аріани Гранде, Кайлі Дженнер і багатьох інших знаменитостей.

Раніше ми розповідали про те, що 10-секундне відео з голою людиною, котра нагадує Дональда Трампа, який ніби лежить на землі, продали на криптовалютній біржі за 6,6 млн. доларів.