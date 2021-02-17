Байден сравнил жизнь в Белом доме с жизнью в "позолоченной клетке"

Американский лидер признался, что еще полностью не привык к жизни в своей резиденции, и каждый день кажется ему удивительным.

Президент США Джо Байден сравнил свою жизнь в Белом доме с жизнью в "позолоченной клетке".

Об этом передает CNN.

Во время выступления в ратуше глава Белого дома сравнил нынешние условия проживания с теми, когда он занимал пост вице-президента США (резиденция вице-президента расположена на 80 акрах и включает лужайки и открытый бассейн).

"Это немного похоже на позолоченную клетку с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то", – сказал Байден о своих условиях жизни.

Он добавил, что еще полностью не привык к жизни в Белом доме, и каждый день кажется ему удивительным.

"Я просыпаюсь утром и спрашиваю (супругу) Джилл: "Где мы, черт возьми?", – пошутил Байден.

Он добавил, что принял решение участвовать в президентской гонке не для того, чтобы жить в Белом доме, а чтобы управлять страной.

"Я хотел быть президентом не для того, чтобы жить в Белом доме, а чтобы принимать решения о будущем страны", – сказал Байден.

Напомним, после того, как Байден занял свое рабочее место в Овальном кабинете, он изменил интерьер. Портрет Эндрю Джексона слева от рабочего стола заменили на портрет Бенджамина Франклина работы Джозефа Дюплесси. За рабочим местом появился бронзовый бюст латиноамериканского лидера гражданских прав Сезара Чавеса, созданный художником Полем Суаресом.

Байден также поместил на видном месте картину из коллекции Белого дома "Авеню под дождем" 1917 года. Ранее она украшала кабинет при Бараке Обаме и Билле Клинтоне.

Изменения также коснулись и других помещений Белого дома. Там появились портреты Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Франклина Д. Рузвельта, Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона, а бюст Уинстона Черчилля убрали.

Кроме этого на столе президента появилась чашка с блюдцем. Это новшество, потому как Дональд Трамп предпочитал диетическую колу.