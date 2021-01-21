Небольшая перестановка: как Джо Байден обновил Овальный кабинет в Белом доме

46-й президент убрал все, чем украшал кабинет Дональд Трамп

Когда Джо Байден после инаугурации занял свое рабочее место в Овальном кабинете Белого дома, журналисты тщательно изучили обстановку, чтобы понять, что изменилось после отъезда Дональда Трампа. И оказалось, что поменялось многое. Об этом пишет CNN.

Обычно президенты не трогают основные предметы мебели, но дополняют их красноречивыми деталями, которые говорят об их интересах и даже политических взглядах.

Так, портрет Эндрю Джексона слева от рабочего стола заменили на портрет Бенджамина Франклина работы Джозефа Дюплесси. Обычно портреты берут напрокат в Национальной галерее искусств Смитсоновского института.

Также на полке появился камень с Луны в стеклянном футляре, который демонстрирует интерес Байдена к науке.

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За рабочим местом появился бронзовый бюст латиноамериканского лидера гражданских прав Сезара Чавеса, созданный художником Полем Суаресом. Чавес стремился привлечь внимание к суровым условиям сельскохозяйственных рабочих в США и бороться за повышение заработной платы. Заметное включение его бюста в Западное крыло произошло в тот же день, когда Байден предложил иммиграционное законодательство, которое позволит сельхозработникам без документов немедленно подавать заявку на получение грин-карты.

Джули Чавес Родригес, внучка лидера профсоюзов, является сейчас занимает должность директора в Управлении межправительственных связей Белого дома.

Байден также поместил на видном месте картину из коллекции Белого дома "Авеню под дождем" 1917 года. Ранее она украшала кабинет при Бараке Обаме и Билле Клинтоне. Художественные работы, изобилующие метафорами, демонстрировались в Овале при Трампе, но были отключены во время его срока.

[ + – ] "Авеню под дождем" при Бараке Обаме/Фото: администрация президента США

Кроме этого на камине стоят бюсты Мартина Лютера Кинга и Роберта Ф. Кеннеди. Теперь в Овальном кабинете также есть бюсты Розы Паркс, Элеоноры Рузвельт и статуэтка, изображающая охотника апачи верхом на лошади. Она, как выяснили журналисты, когда-то принадлежала покойному сенатору Даниэлю Иноуэ, демократу, представляющему Гавайи. И бюст Гарри Трумэна.

[ + – ] Бюст Мартина Лютера Кинга

Также отмечается, что изменения также коснулись и других помещений Белого дома. Там появились портреты Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Франклина Д. Рузвельта, Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона, а бюст Уинстона Черчилля убрали.

Кроме этого на столе президента появилась чашка с блюдцем. Это новшество, потому как Дональд Трамп предпочитал диетическую колу.

Кроме этого Джо Байден предпочитает писать ручками, тогда как его предшественник любил толстые черные маркеры, на которые наносили золотом его инициалы.

Удобное кресло за письменным столом осталось прежним, или же идентичным предыдущему. Но зато чета Байденов вернула в Овальный кабинет два предмета интерьера эпохи Клинтона – синий ковер с цветочным орнаментом и темные золотистые шторы.

[ + – ] Бюст Сезара Чавеса и семейные фото за рабочим столом Байдена/Фото: соцсети

Также Байден расставил фотографии членов своей семьи. На одной из них запечатлен его покойный сын Бо. На другой – покойная мать Байдена: Кэтрин Юджиния Финнеган. Также там есть снимок самого Байдена, пожимающего руку Папе Римскому.

Интересно, но письменный стол остался прежним. Это так называемый стол Resolute, сделанный из того же сорта дуба, который использовался при постройке британского арктического исследовательского корабля HMS Resolute.

[ + – ] Все фото: CNN

Семья президента может менять интерьер и обстановку во многих жилых помещениях Белого дома, всего их 132. Однако есть неприкосновенные помещения – это спальня Линкольна, главная столовая и Зеленая комната.