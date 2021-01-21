Невелика перестановка: як Джо Байден оновив Овальний кабінет у Білому домі

46-й президент прибрав усе, чим прикрашав кабінет Дональд Трамп

Коли Джо Байден після інавгурації зайняв своє робоче місце в Овальному кабінеті Білого дому, журналісти ретельно вивчили обстановку, щоб зрозуміти, що змінилося після від'їзду Дональда Трампа. І виявилося, що змінилося багато чого. Про це пише CNN.

Зазвичай президенти не чіпають основні предмети меблів, але доповнюють їх красномовними деталями, які говорять про їхні інтереси і навіть політичні погляди.

Так, портрет Ендрю Джексона зліва від робочого столу замінили на портрет Бенджаміна Франкліна роботи Джозефа Дюплессі. Зазвичай портрети беруть напрокат у Національної галереї мистецтв Смітсонівського інституту.

Також на полиці з'явився камінь з Місяця в скляному футлярі, який демонструє інтерес Байдена до науки.

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За робочим місцем з'явився бронзовий бюст латиноамериканського лідера цивільних прав Сезара Чавеса, створений художником Полем Суаресом. Чавес прагнув привернути увагу до суворих умов сільськогосподарських робітників у США і боротися за підвищення заробітної плати. Помітне включення його погруддя в Західне крило сталося в той же день, коли Байден запропонував імміграційне законодавство, яке дозволить працівникам сільського господарства без документів негайно подавати заявку на отримання грін-карти.

Джулі Чавес Родрігес, внучка лідера профспілок, наразі обіймає посаду директора в Управлінні міжурядових зв'язків Білого дому.

Байден також помістив на видному місці картину з колекції Білого дому "Авеню під дощем" 1917 року. Раніше вона прикрашала кабінет за Барака Обами і Білла Клінтона. Художні роботи, багаті метафорами, демонструвалися в Овалі за Трампа, але були відключені під час його терміну.

[ + – ] "Авеню під дощем" за Барака Обами/Фото: адміністрація президента США

Крім цього, на каміні стоять бюсти Мартіна Лютера Кінга і Роберта Ф. Кеннеді. Нині в Овальному кабінеті також є бюсти Рози Паркс, Елеонори Рузвельт і статуетка, що зображає мисливця апачі верхи на коні. Вона, як з'ясували журналісти, колись належала покійному сенатору Даніелю Іноуе, демократу, який представляє Гаваї. І бюст Гаррі Трумена.

[ + – ] Бюст Мартіна Лютера Кінга

Також зазначається, що зміни торкнулися й інших приміщень Білого дому. Там з'явилися портрети Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Франкліна Д. Рузвельта, Томаса Джефферсона і Олександра Гамільтона, а бюст Вінстона Черчилля прибрали.

Крім цього, на столі президента з'явилася чашка з блюдцем. Це нововведення, оскільки Дональд Трамп надавав перевагу дієтичній колі.

Крім цього, Джо Байден вважає за краще писати ручками, тоді як його попередник любив товсті чорні маркери, на які наносили золотом його ініціали.

Зручне крісло за письмовим столом залишилося колишнім, або ж ідентичним попередньому. Але зате подружжя Байдена повернуло в Овальний кабінет два предмети інтер'єру епохи Клінтона — синій килим з квітковим орнаментом і темні золотисті штори.

[ + – ] Бюст Сезара Чавеса і сімейні фото за робочим столом Байдена/Фото: соцмережі

Також Байден розставив фотографії членів своєї сім'ї. На одній з них зображений його покійний син Бо. На іншій — покійна мати Байдена: Кетрін Юджинія Фіннеган. Також там є знімок самого Байдена, котрий потискує руку Папі Римському.

Цікаво, але письмовий стіл залишився колишнім. Це так званий стіл Resolute, зроблений з того ж сорту дуба, який використовувався при будівництві британського арктичного дослідного корабля HMS Resolute.

[ + – ] Усі фото: CNN

Сім'я президента може змінювати інтер'єр і обстановку в багатьох житлових приміщеннях Білого дому, усього їх 132. Однак є недоторканні приміщення — це спальня Лінкольна, головна їдальня і Зелена кімната.