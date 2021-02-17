Байден порівняв життя в Білому домі з життям у "позолоченій клітці"

Американський лідер зізнався, що ще повністю не звик до життя у своїй резиденції, і кожен день здається йому дивним.

Президент США Джо Байден порівняв своє життя в Білому домі з життям у "позолоченій клітці".

Про це передає CNN.

Під час виступу в ратуші глава Білого дому порівняв нинішні умови проживання з тими, коли він займав пост віце-президента США (резиденція віце-президента розташована на 80 акрах і містить галявини та відкритий басейн).

"Це трохи схоже на позолочену клітку з точки зору можливості виходити на вулицю і робити щось", — сказав Байден про свої умови життя.

Він додав, що ще повністю не звик до життя в Білому домі, і кожен день здається йому дивним.

"Я прокидаюся вранці й питаю (дружину) Джилл: "Де ми, чорт забирай?", — пожартував Байден.

Він додав, що ухвалив рішення брати участь в президентських перегонах не для того, щоб жити в Білому домі, а щоб керувати країною.

"Я хотів бути президентом не для того, щоб жити в Білому домі, а щоб ухвалювати рішення про майбутнє країни", — сказав Байден.

Нагадаємо, після того, як Байден зайняв своє робоче місце в Овальному кабінеті, він змінив інтер'єр. Портрет Ендрю Джексона зліва від робочого столу замінили на портрет Бенджаміна Франкліна роботи Джозефа Дюплессі. За робочим місцем з'явився бронзовий бюст латиноамериканського лідера цивільних прав Сезара Чавеса, створений художником Полем Суаресом.

Байден також помістив на видному місці картину з колекції Білого дому "Авеню під дощем" 1917 року. Раніше вона прикрашала кабінет за Барака Обами і Білла Клінтона.

Зміни також торкнулися й інших приміщень Білого дому. Там з'явилися портрети Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Франкліна Д. Рузвельта, Томаса Джефферсона й Олександра Гамільтона, а бюст Вінстона Черчілля прибрали.

Крім цього на столі президента з'явилася чашка з блюдцем. Це нововведення, тому що Дональд Трамп надавав перевагу дієтичній колі.