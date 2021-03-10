Байден під час виступу забув, як називається Пентагон (відео)

Також американський лідер забув прізвище міністра оборони країни.

Президент США Джо Байден під час призначення двох жінок-генералів керівниками військових підрозділів забув, як називається військове відомство США, а також прізвище глави оборонного відомства країни.

Під час виголошення промови, Байден несподівано запнувся і назвав міністра оборони "хлопець ось там".

"Я хочу подякувати колишньому генералу. Я продовжую називати його генералом, але мій... мій хлопець ось там, який там керує цим підрозділом", — заявив Байден, маючи на увазі Ллойда Остіна та Пентагон.

[ + – ] Виступ Джо Байдена

Раніше повідомлялося, що собака президента США Джо Байдена вкусила агента служби безпеки, через що його довелося вислати з Білого Дому. За даними ЗМІ, трирічний Мейджор Байден, молодший з двох німецьких вівчарок президента, минулого тижня почав вести себе агресивно, унаслідок чого стався "інцидент з укусом". Жертвою вихованця став агент спецслужби, стан якого поки невідомий.

Користувачка соціальної мережі Tik Tok під ніком space.draws, у якої 2,2 млн. підписників, до невпізнання змінила колишнього і теперішнього президентів США, показавши, якими Дональд Трамп і Джо Байден були років так у 17-18.

Президент США Джо Байден порівняв своє життя в Білому домі із життям у "позолоченій клітці". Під час виступу в ратуші глава Білого дому порівняв нинішні умови проживання з тими, коли він займав пост віце-президента США (резиденція віце-президента розташована на 80 акрах і враховує галявини та відкритий басейн).

"Це трохи схоже на позолочену клітку з точки зору можливості виходити на вулицю і робити щось", — сказав Байден про свої умови життя.