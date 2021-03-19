Байден упал во время подъема по трапу самолета (видео)

Глава Белого дома споткнулся несколько раз и упал, после чего все-таки поднялся, попрощался с присутствующими и зашел в салон "Борта номер один".

Президент США Джо Байден как минимум трижды споткнулся и упал во время подъема на президентский борт. Соответствующие кадры в пятницу, 19 марта, опубликовал digital-стратег Калеб Халл у себя на странице в Twitter.

На опубликованной видеозаписи видно, что глава Белого дома поднялся на борт, спотыкаясь и падая. Затем Байден, делая вид, что ничего не произошло, попрощался с присутствующими и зашел в салон.

Как пишет The Sun, самолет с президентом вылетел в Атланту, где у Байдена запланирована встреча с лидерами азиатского сообщества. Эта поездка связана со случаем стрельбы в спа-салонах, после которой погибли восемь человек.

Визит связан со стрельбой в спа-салонах, в результате которой погибли восемь человек. По данным полиции, стрельбу устроил американец, и преступление могло быть совершено на расовой почве.

Напомним, что курьезы с американским лидером случаются нередко. Так, 9 марта президент США забыл фамилию министра обороны страны и как называется Пентагон.

Ранее сообщалось, что собака президента США Джо Байдена укусила агента службы безопасности, из-за чего ее пришлось выслать из Белого Дома. По данным СМИ, трехлетний Мейджор Байден, младший из двух немецких овчарок президента, на прошлой неделе начал вести себя агрессивно, в результате чего произошел "инцидент с укусом". Жертвой питомца стал агент спецслужбы, состояние которого пока неизвестно.

Пользователь социальной сети Tik Tok под ником space.draws, у которой 2,2 млн. подписчиков, до неузнаваемости преобразила бывшего и настоящего президентов США, показав, какими Дональд Трамп и Джо Байден были лет эдак в 17-18.

Президент США Джо Байден сравнил свою жизнь в Белом доме с жизнью в "позолоченной клетке". Во время выступления в ратуше глава Белого дома сравнил нынешние условия проживания с теми, когда он занимал пост вице-президента США (резиденция вице-президента расположена на 80 акрах и включает лужайки и открытый бассейн).

"Это немного похоже на позолоченную клетку с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то", – сказал Байден о своих условиях жизни.