Байден впав під час підйому по трапу літака (відео)

Голова Білого дому спіткнувся кілька разів і впав, після чого все-таки піднявся, попрощався з присутніми і зайшов в салон "Борту номер один".

Президент США Джо Байден принаймні тричі спіткнувся і впав під час підйому на президентський борт. Відповідні кадри в п'ятницю, 19 березня, опублікував digital-стратег Калеб Халл у себе на сторінці у Twitter.

На опублікованому відеозаписі видно, що голова Білого дому піднявся на борт, спотикаючись і падаючи. Потім Байден, вдаючи, що нічого не сталося, попрощався з присутніми і зайшов до салону.

Як пише The Sun, літак з президентом вилетів до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азійської спільноти. Ця поїздка пов'язана з випадком стрілянини у спа-салонах, після якої загинули вісім людей.

Візит пов'язаний із стріляниною у спа-салонах, у наслідку якої загинули вісім осіб. За даними поліції, стрілянину влаштував американець, і злочин міг бути скоєним на расовому ґрунті.

Нагадаємо, що курйози з американським лідером трапляються нерідко. Так, 9 березня президент США забув прізвище міністра оборони країни і як називається Пентагон.

Раніше повідомлялося, що собака президента США Джо Байдена вкусила агента служби безпеки, через що її довелося вислати з Білого Дому. За даними ЗМІ, трирічний Мейджор Байден, молодший з двох німецьких вівчарок президента, минулого тижня почав агресивно себе поводити, через що стався "інцидент з укусом". Жертвою вихованця став агент спецслужби, стан якого поки невідомий.

Користувачка соціальної мережі Tik Tok під ніком space.draws, у якої 2,2 млн підписників, до невпізнання змінила колишнього і теперішнього президентів США, показавши, якими Дональд Трамп і Джо Байден були років так в 17-18.

Президент США Джо Байден порівняв своє життя в Білому домі з життям у "позолоченій клітці". Під час виступу в ратуші голова Білого дому порівняв нинішні умови проживання з тими, коли він займав пост віце-президента США (резиденція віце-президента розташована на 80 акрах і включає галявини і відкритий басейн).

"Це трохи схоже на позолочену клітку з точки зору можливості виходити на вулицю і робити щось", — сказав Байден про свої умови життя.