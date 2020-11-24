В штате Юта посреди пустыни обнаружили таинственный металлический монолит

Объект обнаружил биолог во время облета пустыни в поисках диких баранов

Пилоты Департамента общественной безопасности штата Юта сделали неожиданную находку посреди пустыни в штате Юта. Они искали диких баранов, а отыскали металлический монолит, спрятанный среди скал. Об этом пишет CNN.

"Один из биологов заметил это сооружение, когда мы случайно пролетали над ним. И он закричал "Эй, стой, вернись, там эта штука, мы должны взглянуть на нее ближе!", — рассказал пилот Брет Хатчингс.

Блестящий металлический монолит был спрятан посреди скал из песчаника и рядом не было никаких опознавательных знаков. Пилоты и биологи предположили, что это скульптура какого-то художника. "Или поклонника фильма "2001: Космическая Одиссея". Мы пошутили, что если один из нас внезапно исчезнет, остальные сбегут", — пошутил пилот, ссылаясь на сцену из фильма 1968 года, когда посреди пустыни появляется черный монолит.

Высота монолита – два человеческих роста, расположен он в труднодоступном районе, так что в Департаменте решили не разглашать его точное местонахождение, чтобы туристы не подвергали себя опасности, и не беспокоили горных баранов, у которых как раз начался брачный период.

Тем не менее, незаконно устанавливать конструкции, или предметы искусства без разрешения на общественных землях "незаконно, независимо от того, с какой вы планеты", — отметили в Департаменте.

Пока никто из художников не признался, что установил монолит среди скал.