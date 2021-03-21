Екс-чиновник адміністрації Трампа став "президентом" США через помилку Google

Річард Гренелл пожартував над Джо Байденом, який послизнувся на трапі літака, а також написав список своїх "указів".

Екс-глава національної розвідки США Річард Гренелл через помилки в пошуковику Google став "президентом" США. Про це він написав у своєму Instagram.

"І це не 1 квітня", — написав він.

Колишній чиновник адміністрації Дональда Трампа в жарт написав в Twitter список своїх "указів". Крім того, він написав, що буде "твердо стояти на ногах і ходити по сходах, що не спіткнувшись", пожартувавши над інцидентом з президентом США Джо Байденом, який спіткнувся, піднімаючись по трапу літака.

Серед його "указів" — будівництво атомних електростанцій в Каліфорнії, а також установок, які переробляють океанську воду в прісну.

Гренелл був колишнім виконувачем обов'язків директора національної розвідки і послом в Німеччині, призначеним Дональдом Трампом. У своєму виступі в минулому місяці на Консервативної конференції політичних дій Гренелл натякнув, що буде балотуватися на пост губернатора Каліфорнії.

Нагадаємо, комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США провів онлайн-слухання для просування заходів по боротьбі з пандемією коронавірусів. Ці слухання ознаменувалися конфузом. Попросив слова член палати представників Том Еммер виявився на моніторах інших учасників заходу перевернутим догори головою.