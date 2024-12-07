В Париже после масштабной реконструкции открылся Нотр-Дам: подробности (фото, видео)

Из-за погодных условий церемония открытия Нотр-Дам-де-Пари проходила внутри собора. В целом официальное мероприятие посетили примерно 40 иностранных лидеров, среди которых были Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

В субботу, через пять лет после масштабного пожара, который значительно повредил здание, состоялась церемония открытия Собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает BFMTV.

На мероприятие прибыло около 40 глав государств, среди них президент Франции Эмманюэль Макрон, новоизбранный глава США Дональд Трамп, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, великий герцог Люксембурга и президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент Украины Владимир Зеленский, который зашел в собор под аплодисменты присутствующих.

Владимир Зеленский вместе с Эмманюэлем и Бриджит Макрон

Также на церемонии присутствовал владелец компании SpaceX Илон Маск.

Архиепископ Парижский монсеньор Ульрих торжественно открыл собор, трижды постучав посохом. Его сопровождала религиозная процессия.

"Нотр-Дам, мать любящая, открой двери свои, чтобы помочь нам найти любовь и правду, правосудие и мир", — сказал архиепископ.

Участникам церемонии показали фильм, посвященный масштабному пожару Собора Парижской Богоматери. В фильме также рассказали о реконструкции Нотр-Дама.

На церемонии также выступил Эмманюэль Макрон. Он отметил, что средства на реконструкцию здания пожертвовало 340 000 человек. "Более 2000 женщин и мужчин" восстанавливали Нотр-Дам де Пари.

Впоследствии впервые после пожара зазвучал 13-метровый орган. Это самый большой во Франции инструмент, которому более 300 лет. Он непосредственно не пострадал от огня, но его 8000 труб забились пылью — их пришлось разобрать и почистить. Мастера занимались этим несколько месяцев.

"Исторический момент. Вместе мы отстроили Нотр-Дам. Сердце Парижа. Душа Франции. Жемчужина человечества", — так написал президент Франции после церемонии в сети Х, добавив видео о пожаре и реконструкции собора.

Напомним, перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери в Париже состоялась встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, украинским главой Владимиром Зеленским и новоизбранным главой США Дональдом Трампом. Она продолжалась 35 минут. Во время этой встречи говорили о войне в Украине и ситуации на поле боя.