У Парижі після масштабної реконструкції відкрився Нотр-Дам: подробиці (фото, відео)

Через погодні умови церемонія відкриття Нотр-Дам-де-Парі проходила всередині собору. Загалом офіційний захід відвідали приблизно 40 іноземних лідерів, серед яких були Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

В суботу, через п'ять років після масштабної пожежі, яка значно пошкодила будівлю, відбулась церемонія відкриття Собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє BFMTV.

На захід прибуло близько 40 глав держав, серед них президент Франції Емманюель Макрон, новообраний очільник США Дональд Трамп, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, великий герцог Люксембурга та президент Конго Дені Сассу-Нгессо та президент України Володимир Зеленський, який зайшов до собору під оплески присутніх.

Володимир Зеленський разом з Емманюелем та Бріджит Макрон

Також на церемонії був присутній власник компанії SpaceX Ілон Маск.

Архієпископ Паризький монсеньйор Ульріх урочисто відчинив собор, тричі постукавши посохом. Його супроводжувала релігійна процесія.

"Нотр-Дам, мати любляча, відкрий двері свої, аби допомогти нам знайти любов і правду, правосуддя і мир", — промовив архієпископ.

Учасникам церемонії показали фільм, присвячений масштабній пожежі Собору Паризької Богоматері. У фільмі також розповіли про реконструкцію Нотр-Даму.

На церемонії також виступив Емманюель Макрон. Він зазначив, що кошти на реконструкцію будівлі пожертвувало 340 000 осіб. "Понад 2000 жінок і чоловіків" відновлювали Нотр-Дам де Парі.

Згодом вперше після пожежі залунав 13-метровий орган. Це найбільший у Франції інструмент, якому понад 300 років. Він безпосередньо не постраждав від вогню, але його 8000 труб забились пилом — їх довелось розібрати та почистити. Майстри займались цим кілька місяців.

"Історичний момент. Разом ми відбудували Нотр-Дам. Серце Парижа. Душа Франції. Перлина людства", — так написав президент Франції після церемонії в мережі Х, додавши відео про пожежу та реконструкцію собору.

Нагадаємо, перед церемонією відкриття Собору Паризької Богоматері в Парижі відбулась зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, українським очільником Володимиром Зеленським та новообраним главою США Дональдом Трампом. Вона продовжувалась 35 хвилин. Під час цієї зустрічі говорили про війну в Україні та ситуацію на полі бою.