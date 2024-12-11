Якщо Путін не захоче припинити війну, Трамп почне "бомбити" економіку РФ, — The Telegraph

Аналітики вважають, що новий голова Білого дому посилить тиск на Москву, поставивши в ультимативній формі умови припинення воєнних дій в Україні.

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На тлі триваючого військового конфлікту в Україні Росія стикається з наростаючими економічними труднощами, що значно послаблює її позиції на світовій арені. Ситуацію погіршує прихід до влади в США Дональда Трампа, який хоч і неодноразово висловлювався про наміри завершити війну в Україні, може поставити ультиматум Москві, що вдарить по економічному потенціалу РФ. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2016 року в Кремлі очікували пом'якшення зовнішньополітичного курсу США, що супроводжувалося оптимістичними настроями. Однак протягом свого президентського терміну Трамп запровадив понад 40 пакетів санкцій проти Росії, значно посиливши економічний тиск.

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Ці заходи включали обмеження на доступ до західних технологій, удари по ключових секторах, таких як енергетика і фінанси, а також ізоляцію окремих банків і компаній. У результаті російська економіка зіткнулася із системною кризою: експорт нафти скоротився вдвічі, а надходження до бюджету не покривають військові витрати, які споживають до 10% ВВП.

З наближенням нових президентських виборів у США Кремль розраховував на дестабілізацію американської демократії, яка могла б послабити глобальне лідерство Вашингтона. Однак цього не сталося. Успіхи Трампа у зміцненні економічної могутності США та його ультимативний підхід до міжнародної політики загрожують новими викликами для Москви.

Від санкцій до стратегічного тиску

Політичний аналітик Антон Барбашин з Riddle Russia зазначає, що позиція Трампа не залишає сумнівів: якщо Росія спробує затягнути конфлікт, економічні заходи будуть посилені, а санкційна політика посилиться.

За його словами, у Кремлі очікують, що Трамп поставить ультиматуми і Києву, і Москві. Наприклад, якщо український президент Володимир Зеленський не погодиться на мирні умови, США припинять усю військову допомогу; якщо ж Путін не буде поступливим, Вашингтон посилить військову допомогу і почне "килимові бомбардування російської економіки".

Таким чином, вважають експерти, у разі повернення Трампа на пост президента тиск на Росію тільки посилиться. Новий глава Білого дому може висунути жорсткі вимоги як Москві, так і Києву, домагаючись якнайшвидшого завершення конфлікту на умовах, вигідних США. Це ставить Кремль перед складним вибором — продовжувати війну на тлі зростаючої ізоляції або йти на поступки в рамках мирних переговорів.

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Раніше Фокус з'ясовував, чому заяви президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа певною мірою розходяться, і чи стане новий голова Білого дому головним комунікатором між Києвом і Москвою.