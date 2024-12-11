Трамп залучає Пекін до миру в Україні: що насправді сказав президент США

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Два дуже важливих для нас тренди від Трампа.

Усі чомусь із негативом сприйняли його відповідь в інтерв'ю NBC News на запитання про скорочення допомоги Україні. Він сказав: "Можливо. Звичайно".

На мій погляд, це якраз дуже позитивна для нас відповідь.

По-перше, людина, яка однозначно заявляла про припинення військової допомоги Україні, зараз уже говорить не так однозначно — "можливо". Причому, не про припинення, а про скорочення допомоги!

По-друге, було б дивно, якби він відповів "ні", враховуючи, що однією з цілей своєї політики Трамп позначив припинення війни в Україні. Зрозуміло, що коли настає мир, то відбувається і скорочення витрат на війну. Звідси це "звичайно".

Але ще цікавішим є посил Трампа до Китаю, який обраний президент США зробив у своєму пості із закликом до Путіна зупинити вогонь і почати переговори.

Він міг би не згадувати Китай, цей посил здається зайвим у структурі тексту. Але він вписав його: "Китай може допомогти".

Цим Трамп фактично позначив для Пекіна точку взаємодії з ним, "ціну питання" за конструктивний діалог із Вашингтоном. З огляду на його антикитайські настрої, небезпечні для економіки Піднебесної, цей сигнал дуже важливий для Сі.

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Це також благословення Києву на гру з Китаєм за китайсько-бразильською мирною ініціативою, котра, як ми пам'ятаємо, передбачає припинення вогню по лінії фронту. Трамп дав зрозуміти, що не сприйме це як загравання України зі стратегічним ворогом США.

Ба більше, Вашингтону навіть вигідніше впливати на Путіна через Китай і зробити Пекін реальним посередником або модератором переговорів України та РФ. Оскільки, у разі їхнього провалу, це буде не його провал.

Для нас це відсилання до Пекіна є і позитивним, і потенційно негативним.

Позитив — це можливість швидшого припинення вогню до захоплення росіянами Донеччини та витіснення нас із Курщини. Таке заморожування буде поразкою для Путіна.

Ще один плюс — тісніший діалог України з Глобальним Півднем загалом і Пекіном зокрема.

Негатив — у Трампа розв'язуються руки для невиконання його обіцянки припинити війну за 24 години, і йому не потрібно буде вдаватися до радикальних дій щодо Росії, типу обвалення цін на нафту до 40 доларів.

Ще більший негатив може бути, якщо посередництво Китаю, яке провокує Трамп, стане приводом для нової адміністрації США дистанціюватися від розв'язання російсько-українського конфлікту та припинити постачання зброї, покликані створити відносний паритет в озброєннях сторін і гарантувати недопущення рецидиву агресії з боку Москви. Але ж саме це і є для нас головною метою заморожування!

Це серйозний ризик, але не привід для відчаю. Швидше, новий рівень гри для нашої дипломатії, який ми цілком можемо пройти успішно.

Тим паче, що поведінка й меседжі Трампа у Франції показують: реальна геополітика трансформує (або формує) його погляди на багато питань відповідно до інтересів глобального Заходу, частиною якого є США. В епоху глобалізації з ними доведеться рахуватися навіть Трампу. Ну, і вибори закінчилися. Ще один термін йому не світить, тож можна й відійти від популізму.

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