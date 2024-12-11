Трамп привлекает Пекин к миру в Украине: что на самом деле сказал президент США

Related video

Два очень важных для нас тренда от Трампа.

Все почему-то с негативом восприняли его ответ в интервью NBC News на вопрос о сокращении помощи Украине. Он сказал: "Возможно. Конечно".

На мой взгляд, это как раз очень позитивный для нас ответ.

Во-первых, человек, который однозначно заявлял о прекращении военной помощи Украине, сейчас уже говорит не так однозначно – "возможно". Причем, не о прекращении, а о сокращении помощи!

Во-вторых, было бы странно, если бы он ответил "нет", учитывая, что одной из целей своей политики Трамп обозначил прекращение войны в Украине. Понятно, что когда наступает мир, то происходит и сокращение расходов на войну. Отсюда это "конечно".

Но еще любопытнее посыл Трампа к Китаю, который избранный президент США сделал в своем посте с призывом к Путину остановить огонь и начать переговоры.

Он мог бы не вспоминать Китай, этот посыл кажется лишним в структуре текста. Но он вписал его: "Китай может помочь".

Этим Трамп фактически обозначил для Пекина точку взаимодействия с ним, "цену вопроса" за конструктивный диалог с Вашингтоном. Учитывая его антикитайские настроения, опасные для экономики Поднебесной, этот сигнал очень важен для Си.

Важно

Три пути для Трампа: почему для президента США может быть важно одобрение Путина

Это также благословение Киеву на игру с Китаем по китайско-бразильской мирной инициативе, которая, как мы помним, предусматривает прекращение огня по линии фронта. Трамп дал понять, что не воспримет это как заигрывание Украины со стратегическим врагом США.

Более того, Вашингтону даже выгоднее воздействовать на Путина через Китай и сделать Пекин реальным посредником или модератором переговоров Украины и РФ. Поскольку, в случае их провала, это будет не его провал.

Для нас этот отсыл к Пекину является и позитивным, и потенциально негативным.

Позитив — это возможность более быстрого прекращения огня до захвата россиянами Донецкой области и вытеснения нас с Курщины. Такая заморозка будет поражением для Путина.

Еще один плюс — более тесный диалог Украины с Глобальным Югом вообще и Пекином, в частности.

Негатив — у Трампа развязываются руки для невыполнения его обещания прекратить войну за 24 часа и ему не нужно будет прибегать к радикальным действиям в отношении России, типа обрушения цен на нефть до 40 долларов.

Еще больший негатив может быть, если провоцируемое Трампом посредничество Китая станет поводом для новой администрации США дистанцироваться от разрешения российско-украинского конфликта и прекратить поставки оружия, призванные создать относительный паритет в вооружениях сторон и гарантировать недопущение рецидива агрессии со стороны Москвы. А ведь именно это и является для нас главной целью заморозки!

Это серьезный риск, но не повод для отчаяния. Скорее, новый уровень игры для нашей дипломатии, который мы вполне можем пройти успешно.

Тем более, что поведение и месседжи Трампа во Франции показывают: реальная геополитика трансформирует (или формирует) его взгляды на многие вопросы в соответствии с интересами глобального Запада, частью которого являются США. В эпоху глобализации с ними придется считаться даже Трампу. Ну, и выборы закончились. Еще один срок ему не светит, так что можно отойти от популизма.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно