Віцепрезидент США поїхав на саміт із ШІ тільки для кулуарних переговорів щодо України, — Fortune

За словами Джей Ді Венса, деякі зі світових лідерів могли б зробити більше, щоб покласти край війні в Україні, допомогти дипломатично. Форум у Франції також відвідає віцепрем'єр КНР Чжан Гоцін.

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Цього тижня новий віцепрезидент США Джей Ді Венс уперше з'явиться на світовій арені. Першим світовим форумом, який він відвідає, стане Всесвітній саміт з питань штучного інтелекту у Франції. Про це пише Fortune з посиланням на джерела.

40-річний Венс, який обіймав посаду сенатора лише впродовж 18 місяців, перш ніж приєднатися до команди Дональда Трампа, приєднається до світових лідерів і високопоставлених представників технологічної індустрії, щоб обговорити вплив штучного інтелекту на глобальну безпеку, економіку та управління. Захід також відвідає віцепрем'єр КНР Чжан Гоцін, що засвідчує інтерес Пекіна у формуванні світових стандартів ШІ.

Пізніше цього тижня Венс поїде в Німеччину на Мюнхенську безпекову конференцію, де, за його словами, він планує підштовхнути зробити більший внесок у НАТО й Україну.

"На саміті ШІ, головна причина, з якої я їду насправді — провести кілька особистих бесід зі світовими лідерами, які також будуть там, — сказав Венс Breitbart News. — Я думаю, що є багато того, що деякі з лідерів, які присутні на саміті ШІ, могли б зробити, чесно кажучи, щоб покласти край російсько-українському конфлікту, допомогти нам дипломатично в цьому, — і тому ми будемо зосереджені на цих зустрічах у Франції".

Очікується, що Венс зустрінеться під час саміту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, за словами людини, знайомої з плануванням, яка говорила на умовах анонімності.

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Під час поїздки до Європи Венса супроводжують дружина Уша і троє дітей — Еван, Вівек і Мірабель. У вівторок на віцепрезидента США чекає ланч із президентом Франції Емманюелем Макроном, будуть розмовляти про Україну та Близький Схід.

Нагадаємо, що, за даними Sky News, Росія закладає гамбіт у мирних переговорах за допомогою медіа.

Також повідомлялося, за даними Reuters, Трамп повідомив, що США "досягають прогресу" в переговорах із РФ щодо України.