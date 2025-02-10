Віцепрезидент США поїхав на саміт із ШІ тільки для кулуарних переговорів щодо України, — Fortune
За словами Джей Ді Венса, деякі зі світових лідерів могли б зробити більше, щоб покласти край війні в Україні, допомогти дипломатично. Форум у Франції також відвідає віцепрем'єр КНР Чжан Гоцін.
Цього тижня новий віцепрезидент США Джей Ді Венс уперше з'явиться на світовій арені. Першим світовим форумом, який він відвідає, стане Всесвітній саміт з питань штучного інтелекту у Франції. Про це пише Fortune з посиланням на джерела.
40-річний Венс, який обіймав посаду сенатора лише впродовж 18 місяців, перш ніж приєднатися до команди Дональда Трампа, приєднається до світових лідерів і високопоставлених представників технологічної індустрії, щоб обговорити вплив штучного інтелекту на глобальну безпеку, економіку та управління. Захід також відвідає віцепрем'єр КНР Чжан Гоцін, що засвідчує інтерес Пекіна у формуванні світових стандартів ШІ.
Пізніше цього тижня Венс поїде в Німеччину на Мюнхенську безпекову конференцію, де, за його словами, він планує підштовхнути зробити більший внесок у НАТО й Україну.
"На саміті ШІ, головна причина, з якої я їду насправді — провести кілька особистих бесід зі світовими лідерами, які також будуть там, — сказав Венс Breitbart News. — Я думаю, що є багато того, що деякі з лідерів, які присутні на саміті ШІ, могли б зробити, чесно кажучи, щоб покласти край російсько-українському конфлікту, допомогти нам дипломатично в цьому, — і тому ми будемо зосереджені на цих зустрічах у Франції".
Очікується, що Венс зустрінеться під час саміту з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, за словами людини, знайомої з плануванням, яка говорила на умовах анонімності.Важливо
Під час поїздки до Європи Венса супроводжують дружина Уша і троє дітей — Еван, Вівек і Мірабель. У вівторок на віцепрезидента США чекає ланч із президентом Франції Емманюелем Макроном, будуть розмовляти про Україну та Близький Схід.
Нагадаємо, що, за даними Sky News, Росія закладає гамбіт у мирних переговорах за допомогою медіа.
Також повідомлялося, за даними Reuters, Трамп повідомив, що США "досягають прогресу" в переговорах із РФ щодо України.