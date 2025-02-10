Вице-президент США поехал на саммит по ИИ только для кулуарных переговоров по Украине, — Fortune

По словам Джей Ди Вэнса, некоторые из мировых лидеров могли бы сделать больше, чтобы положить конец войне в Украине, помочь дипломатически. Форум во Франции также посетит вице-премьер КНР Чжан Гоцин.

Related video

На этой неделе новый вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые появится на мировой арене. Первым мировым форумом, который он посетит, станет Всемирный саммит по вопросам искусственного интеллекта во Франции. Об этом пишет Fortune со ссылкой на источники.

40-летний Вэнс, который занимал должность сенатора только на протяжении 18 месяцев, прежде чем присоединиться к команде Дональда Трампа, присоединится к мировым лидерам и высокопоставленным представителям технологической индустрии, чтобы обсудить влияние искусственного интеллекта на глобальную безопасность, экономику и управление. Мероприятие также посетит вице-премьер КНР Чжан Гоцин, что показывает интерес Пекина в формировании мировых стандартов ИИ.

Позже на этой неделе Вэнс поедет в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где, по его словам, он планирует подтолкнуть сделать больший вклад в НАТО и Украину.

"На саммите ИИ, главная причина, по которой я еду, на самом деле, — провести несколько личных бесед с мировыми лидерами, которые также будут там, — сказал Вэнс Breitbart News. — Я думаю, что есть много того, что некоторые из лидеров, которые присутствуют на саммите ИИ, могли бы сделать, честно говоря, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту, помочь нам дипломатически в этом, — и поэтому мы будем сосредоточены на этих встречах во Франции".

Ожидается, что Вэнс встретится во время саммита с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по словам человека, знакомого с планированием, который говорил на условиях анонимности.

Важно

Вторая леди США Уша Вэнс появилась на инаугурационном балу в элегантном платье (фото, видео)

Во время поездки в Европу Вэнса сопровождают жена Уша и трое детей — Эван, Вивек и Мирабель. Во вторник вице-президента США ждет ланч с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, будут беседовать об Украине и Ближнем Востоке.

Напомним, что, по данным Sky News, Россия закладывает гамбит в мирных переговорах с помощью медиа.

Также сообщалось, по данным Reuters, Трамп сообщил, что США "достигают прогресса" в переговорах с РФ по Украине.