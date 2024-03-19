"Не в 25 или 27 лет": сенатор-республиканец призвал украинцев идти в армию

По мнению Линдси Грэма, принимая решения о воинской службе, граждане Украины не должны ориентироваться на ситуацию с поддержкой США.

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Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев призвал украинских законодателей принять закон о мобилизации. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что Грэм также высказался об освобождении от службы в армии мужчин моложе 27 лет.

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"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в этом списке", — заявил сенатор.

Грэм подчеркнул, что украинцы не должны основывать свои решения о вступлении в армию на основании того, продолжает ли их поддерживать Вашингтон.

"Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", — сказал он.

Кроме того, Грэм раскритиковал медленные поставки Украине американских ракет большой дальности ATACMS. По словам сенатора, они "должны были быть здесь еще вчера". Он также выразил надежду на то, что Киев вскоре получит ATACMS, чтобы "можно было снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией".

Напомним, в ходе визита в Киев Линдси Грэм также сообщил, что украинские бойцы получат снаряды 150-го калибра, и выразил надежду, что в этом году ВСУ задействуют истребители F-16 в войне против Российской Федерации.

Ранее, 2 октября, Линдси Грэм выразил мнение, что прекращение помощи США Украине может оказаться критическим для Тайваня. Он заявил, что, если Украина сможет победить Россию, у Китая будет меньше шансов вторгнуться на Тайвань.