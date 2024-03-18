"Год качественной победы": в США рассказали, есть ли у Украины оружие для уничтожения Крымского моста

Украинские военные получат снаряды 150-го калибра и смогут задействовать самолеты F-16 в войне уже в этом году, надеется сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.

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Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что украинские военные смогут "перевернуть" Крымский мост с помощью ракет ATACMS. Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, передает "РБК-Украина".

Он считает, что в этом году Украина получит оружие от США, которое так необходимо.

"Вот что, я надеюсь, произойдет в 2024 году. Америка отправит в Украину оружие, которое вам крайне необходимо, и в будущем вы начнете не только удержать территорию, но и оказывать дальнейшее давление на россиян в 2024-м, что вы получите ATACMS и перевернете мост, который соединяет Крым с Россией. Я хочу, чтобы 2024 год стал годом качественного преимущества для украинских военных", — сказал Линдси Грэм.

Также он отметил, что украинские бойцы получат снаряды 150-го калибра, и надеется, что в этом году ВСУ задействуют истребители F-16 в войне против Российской Федерации.

Он добавил, что важно, чтобы законопроект о мобилизации был принят. Грэм отметил, что нужно "ввести в дело новых людей". Он надеется, что будет движение по проекту закона так, чтобы осенью было больше войска, которые "можно будет бросить в бой".

Напомним, 10 января военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что нельзя прогнозировать разрушение или повреждение Крымского моста. Поскольку для этого нужно знать когда и в каких объемах появятся военно-технические средства для этого.

16 января бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сообщил, что Крымский мост — уязвимое место оккупантов. По его словам, разрушить конструкцию можно с помощью украинского воображения и инноваций, а именно с помощью комбинации различных инструментов.