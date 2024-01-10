Разрушат ли Крымский мост в 2024 году: полковник ВСУ назвал оружие, которое для этого нужно

Ключевым элементом, который позволит разрушить Керченский мост, являются немецкие ракеты Taurus. Кроме этого, Украине нужны американские ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что пока нельзя прогнозировать разрушение или серьезное повреждение Крымского моста, поскольку Украина до сих пор не знает, когда и в каких объемах получит военно-технические средства для этого. Об этом он сообщил в интервью Oboz.ua.

"Прогнозирование относительно разрушения или серьезного повреждения Керченского моста — это история крайне неблагодарная. Мы до сих пор не знаем, когда и в каких объемах мы получим военно-технические средства для реализации этого плана", — сказал Владислав Селезнев.

Он отметил, что Германия не готова передавать Украине ракеты Taurus, которые являются ключевым элементом, что позволит серьезно повредить и даже уничтожить Керченский мост. Также американские партнеры еще не приняли решение о передаче ракет ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа и возможностью их запуска на расстояние до 300 километров.

По словам Селезнева, прогнозировать уничтожение переправы некорректно, пока не будет решен вопрос передачи ВСУ соответствующих материально-технических средств, а политическое решение будет принято не ранее, чем в третьей декаде января, а технически оно может быть реализовано в феврале.

"Но давайте вспомним слова американского генерала Бена Ходжеса, который является сторонником такого варианта решения ситуации по Крыму: первое — уничтожение Керченского моста, второе — системное и методичное уничтожение вражеского военного потенциала в Крыму и Севастополе", — подчеркнул он.

Селезнев отметил, что часть этих процессов уже происходит, для этого украинская армия использует ракеты Storm Shadow, беспилотные платформы, дроны-камикадзе морского и воздушного базирования. Однако для уничтожения всей военно-технической инфраструктуры — в Крыму минимум 232 военных объекта, максимум которых сосредоточен на главной базе ЧФ в Севастополе — нужны ресурсы.

Напомним, 2 января аналитик Брэди Африк заявил, что на пути к Крымскому мосту россияне установили больше барьеров. Таким образом враг пытается защитить переправу от украинских морских беспилотников.

25 декабря военный эксперт Иван Киричевский рассказал, что противник осознает то, что Керченский мост может быть уничтожен, а потому планирует построить железную дорогу вдоль побережья Азовского моря. В частности, этот маршрут будет параллельным к имеющейся железной дороге, проходящей через Мелитополь.